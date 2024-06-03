Сергею Реброву – 50 лет: что вы знаете о легенде киевского Динамо? Квиз от UA-Футбол

Третьего июня исполняется 50 лет легендарному нападающему киевского "Динамо" Сергею Реброву. Сегодня сборная Украины проводит контрольный матч против Германии. Надеемся, что наши ребята сделают подарок своему наставнику в виде приемлемого результата и хорошей игры.

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