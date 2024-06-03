  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сергею Реброву – 50 лет: что вы знаете о легенде киевского Динамо? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сергею Реброву – 50 лет: что вы знаете о легенде киевского Динамо? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

Сколько дали правильных ответов?

Сергею Реброву – 50 лет: что вы знаете о легенде киевского Динамо? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Третьего июня исполняется 50 лет легендарному нападающему киевского "Динамо" Сергею Реброву. Сегодня сборная Украины проводит контрольный матч против Германии. Надеемся, что наши ребята сделают подарок своему наставнику в виде приемлемого результата и хорошей игры.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру Сергея Станиславовича как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

По теме
yellow-arrow
Ребров объявил заявку на товарищеский матч с Германией
yellow-arrow
Юбилей. Сегодня отмечает День рождения Сергей Ребров
yellow-arrow
Украина готовится к ЕВРО в спаррингах с Германией и Польшей. Расписание футбола на 3 – 9 июня
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости