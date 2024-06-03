  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Гецко: У Украины еще никогда не было такой мощной сборной
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гецко: У Украины еще никогда не было такой мощной сборной

Национальная сборная Украины

В каждой линии есть лидеры

Гецко: У Украины еще никогда не было такой мощной сборной

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от ближайших спаррингов нашей национальной команды.

– Считаю, что наш тренерский штаб специально подбирал спарринг-партнеров по принципу: сильный, средний и слабый, хотя лично я не считаю, что сборная Молдовы будет, как говорят, мальчиком для битья. Именно с Германией наш рулевой хочет получить исчерпывающую информацию, в какой спортивной форме пребывают, прежде всего, те игроки, которые защищают честь зарубежных клубов. Задача это будет не из легких, потому что по разным причинам у наших легионеров – не одинаковая игровая практика. Взять хотя бы для сравнения нападающих: Артем Довбик играл в "Жироне" постоянно, а Роман Яремчук – в "Валенсии" чаще был среди запасных.

Вот почему для Сергея Реброва, который хорошо знает возможности своих подопечных, будет очень важно, чтобы к упомянутому уже поединку с румынами наши футболисты находились в надлежащем функциональном состоянии. Это первоочередная задача.

Читайте такжеРебров объявил заявку на товарищеский матч с Германией

– Считаете, что в украинскую сборную попали все лучшие?

– Да, потому что они уже длительное время доказывают, что заслужили выступление в Германии. И поэтому хочется пожелать им, чтобы в последних спаррингах их обошли травмы и простудные заболевания. Как это важно можно продемонстрировать на примере Андрея Лунина, который из-за гриппа не мог претендовать на место в воротах "Реала" в финале Лиги чемпионов. Более того, он выпал из тренировочного процесса и ему еще нужно время, чтобы снова находиться в необходимом игровом тонусе.

– Тогда напоследок, как вы оцениваете перспективы украинской сборной на Евро-2024?

– Как по мне, у Украины еще никогда не было такой мощной сборной, ведь в каждой линии есть лидеры, которые могут повести вперед. И если к календарным матчам с румынами, словаками, бельгийцами наша главная команда подойдет во всеоружии, то с выходом в следующий раунд проблем не будет, - считает Гецко.

Читайте такжеБуряк: Мы уже играли с Германией 3:3, то почему сегодня так не сыграть?
По теме
yellow-arrow
Сборные Украины и Германии определились с формой на матч
yellow-arrow
Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
yellow-arrow
Германия - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 3.06.2024
Украина Германия Иван Гецко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.06.2024 в 13:26
И я ж говорю, нам по силам выиграть это грёбанное ЕВРО. Нужна только максимальная самоотдача и отсутствие страха перед любым соперником. Мастерство у ребят на высоте!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.06.2024 в 13:26
И я ж говорю, нам по силам выиграть это грёбанное ЕВРО. Нужна только максимальная самоотдача и отсутствие страха перед любым соперником. Мастерство у ребят на высоте!
Ответить
0
0
Zapp Brannigan (Київ)
03.06.2024 в 11:39
Та ладно! Хіба збірна Шевченка-Реброва-Лужного-Гусина була слабшою? Чи команда 2006 року?
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости