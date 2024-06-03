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Национальная сборная Украины

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Сборные Украины и Германии определились с формой на матч

Национальная сборная Украины

Экипировки команд

Сборные Украины и Германии определились с формой на матч

Фото - Олександра Гливинського/ УАФ

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Сегодня, 3 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч с Германией в рамках подготовки к Евро-2024. Представители обеих команд определились с игровой формой.

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Подопечные Сергея Реброва проведут игру в синей экипировке, а вратарь будет одет в красный комплект. Немцы выйдут на поле в белой форме, а голкипер - в черной.

Напомним, игра пройдет на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.

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Фото: УАФ/ Автор - Александр Гливинский
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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