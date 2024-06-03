Национальная сборная Украины
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Сборные Украины и Германии определились с формой на матч
Экипировки команд
Фото - Олександра Гливинського/ УАФ
Сегодня, 3 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч с Германией в рамках подготовки к Евро-2024. Представители обеих команд определились с игровой формой.
Подопечные Сергея Реброва проведут игру в синей экипировке, а вратарь будет одет в красный комплект. Немцы выйдут на поле в белой форме, а голкипер - в черной.
Напомним, игра пройдет на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.
Фото: УАФ/ Автор - Александр Гливинский
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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