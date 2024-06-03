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Малиновский: Постараемся показать свой лучший футбол в матче с Германией

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Малиновский: Постараемся показать свой лучший футбол в матче с Германией

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

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Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Германии.

"Да, сборная Германии будет играть без финалистов Лиги чемпионов. Но те ребята, которые выйдут, захотят показать, что они должны выступать на Евро. Все футболисты, которые попадают в сборную Германии, очень высокого уровня. Мы знаем всю силу этой команды, будет интересный матч, нужно будет поработать.

Сейчас у немцев другой тренер, поэтому игра будет отличаться от той, что была в прошлом году. Германия поддерживает Украину, поэтому для болельщиков это будет отличный матч. Мы же постараемся показать свой лучший футбол.

Если сравнивать сборную Украины с той командой, которая доходила до четвертьфинала Евро-2020, то много ребят осталось. Конечно, есть несколько новых игроков, которые усиливают сборную. Но сравнивать трудно, увидим по результатам выступления.

Поединок с Германией - один из трех подготовительных. Мы постараемся сыграть в наш лучший футбол. Ошибки из предыдущих игр нужно убрать, а то, что нам не удавалось в атаке, - улучшить. Мы должны показать хороший футбол для наших болельщиков и нашей страны", - сказал Малиновский.

Матч Германия - Украина состоится сегодня и начнется в 21:45.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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