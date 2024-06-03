Национальная сборная Украины
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Стало известно, сколько зрителей будет на игре Украины с Германией
Команде Реброва будет обеспечена поддержка
Фото: УАФ
Сегодня, 3 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч с Германией в рамках подготовки к Евро-2024.
Ожидается, что игру посетят 42 789 болельщиков. Из них - около 2 500 поддержит украинскую сборную. Об этом сообщает УАФ.
Поединок пройдет на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге. Арена вмещает почти 47 тысяч зрителей.
Напомним, стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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