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Национальная сборная Украины

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Стало известно, сколько зрителей будет на игре Украины с Германией

Национальная сборная Украины

Команде Реброва будет обеспечена поддержка

Стало известно, сколько зрителей будет на игре Украины с Германией

Фото: УАФ

Новина українською

Сегодня, 3 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч с Германией в рамках подготовки к Евро-2024.

Ожидается, что игру посетят 42 789 болельщиков. Из них - около 2 500 поддержит украинскую сборную. Об этом сообщает УАФ.

Поединок пройдет на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге. Арена вмещает почти 47 тысяч зрителей.

Напомним, стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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