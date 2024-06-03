Сергей Пучков – о матче Украины: Для сборной Германии сегодня есть один минус

Сегодняшний день для сборной Украины особенный. И не только потому, что наша национальная команда будет играть первый из трех запланированных в преддверии старта Евро-2024 товарищеских матчей, в которых ее соперником будет Германия. Именно сегодня, третьего июня, у наставника сине-желтых Сергея Реброва День рождения – ему исполняется 50 лет. Хочется надеяться, что содержательной и результативной игрой с положительным итогом футболисты нашей сборной смогут поздравить своего наставника с юбилеем.

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Поединок со сборной Германии состоится в Нюрнберге на стадионе "Макс Морлок". Одним из зрителей, которые будут наблюдать за ходом игры с трибун этой арены, будет украинский тренер Сергей Пучков. Опытный специалист поделился своими ожиданиями от матча с корреспондентом UA-Футбол.

– Сейчас для всех участников чемпионата Европы трудный и ответственный период. Ведь у каждой сборной идет серьезная подготовка к континентальному футбольному форуму, так что сложно сказать, что в сегодняшнем матче мы увидим. Но как бы то ни было, а радует (а может и наоборот) тот факт, что сборная Германии будет играть не в оптимальном составе. Из немецкой прессы я знаю, что на данный момент отсутствуют игроки, участвовавшие в финальном поединке Лиги чемпионов – как в составе дортмундской "Боруссии", так и мадридского "Реала". В некоторой степени это для команды Юлиана Нагельсмана минус. Хотя этот факт может служить мотивацией для других футболистов, приглашенных в немецкую сборную. Они получат возможность проявить себя во встрече с Украиной, что может способствовать их месту в основе Бундестим. В поединке с нашей национальной командой немцы будут наигрывать свои домашние заготовки, розыгрыши штрафных и угловых. Возможно, будут какие-то тактические новинки – посмотрим. По-моему, игра должна быть интересной. На фоне сборной Германии мы сможем увидеть, насколько готова к Евро-2024 наша сборная.

- Как вы думаете, кого из футболистов в сегодняшнем матче будет использовать в стартовом составе Сергей Ребров? Видимо, вряд ли всех, кто может сыграть в дебютном поединке чемпионата Европы с румынами?

- До игры с Румынией будет три товарищеских игры, поэтому в каждой из них можно лавировать составом и смотреть, что и как. Возможно, сегодня тренерский штаб выпустит основной состав, завоевавший путевку на европейское первенство в отборочных матчах. Тем более что у Сергея Реброва сегодня День рождения и он, надо полагать, захочет, чтобы подопечные сделали ему подарок к 50-летию. Хотя бы маленький, каким будет считаться ничья. А большой – это обыграть сборную Германии. Понятно, что сделать это будет сложно при поддержке немецких болельщиков, которые будут на трибунах стадиона в Нюрнберге. Думаю, что при таком их количестве поклонники нашей сборной невольно затеряются. И все же поддержка у команды Реброва будет, и это для нее очень важно. Так что надеемся, что она сборной Украины поможет.