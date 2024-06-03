Владимир Шаран: В преддверии старта чемпионата Европы каких-либо экспериментов у Украины не будет

Своими мыслями по поводу товарищеского поединка между сборными Германии и Украины, который состоится сегодня на стадионе "Макс Морлок" в Нюрнберге, с UA-Футбол поделился Владимир Шаран. Один из когорты опытных украинских тренеров, стоявший у руля "Закарпатья", "Карпат", "Александрии" и "Миная" в свое время вызывался в ряды главной команды Украины, где играл нынешний ее рулевой Сергей Ребров.

– Прежде всего хочу поздравить своего бывшего одноклубника по киевскому "Динамо" с 50-м Днем рождения, – начал Владимир Шаран. – Хочу пожелать юбиляру здоровья, таланта и успехов в его тренерской карьере, а также достойного выступления на Евро-2024.

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- Какова цель подобных товарищеских матчей?

– До старта финальной части чемпионата Европы осталось мало времени, поэтому я не думаю, что будут какие-то эксперименты. Хотя они нужны, но не в глобальном масштабе. Думаю, что стартовый состав, который выйдет на сегодняшний матч с немцами, должен дать возможность тренерскому штабу проверить, насколько построение структуры игры отвечает его требованиям. Соперник у нашей национальной сборной достаточно серьезный, сильный – не зря же Германию считают фаворитом европейского первенства. Безусловно, Сергей Станиславович вместе со своими ассистентами хочет увидеть, какова готовность нашей команды на данном этапе. Не могу сказать, что результат этой встречи стоит на первом плане. Самое главное – это построение и структура игры. Этот матч достаточно важен в психологическом плане. Если против сборной Германии сыграть уверенно, строя свою игру, то это придаст еще больше уверенности в финальной части Евро-2024. Это мое мнение. как тренера.

– Что можете сказать о немецкой сборной образца Юлиана Нагельсманна?

– С его появлением во главе сборной она, конечно же, прибавила. Повторюсь: немецкая национальная команда является одним из фаворитов чемпионата Европы – это однозначно. То, что мы видели в "Баварии" во время работы Нагельсманна, мы видим сейчас и в сборной Германии. Некоторые игроки сегодня не будут задействованы в матче, поскольку принимали участие в субботу в финальном поединке Лиги чемпионов в Лондоне. И даже несмотря на это, выбор у немецкой сборной очень серьезный. Я думаю, что тренерский штаб в матче с Украиной будет в большей степени проверять игроков, на которых они могут рассчитывать в поединках континентального первенства.

– Какие характерные качества немецкой команды?

– Сборная Германии, как всегда, играет в современный футбол. Футбол, который нравится болельщикам. Но по рисунку игры Германия все равно отличается от других команд. Скажем, в отличие от еще одной ведущей сборной – Испании, она пытается действовать в несколько иной манере – агрессивной и силовой. При этом она также играет в комбинационный футбол, строго соблюдает игровую дисциплину. Немцы есть немцы. Все названные признаки почти всегда позволяют Германии добиваться результата. Она тем и отличается от других, что результат у нее на первом плане.

- Как считаете, что может помочь Украине достичь положительного счета, который мог бы обрадовать ее юбиляра?

- Важнейшим будет для Сергея Реброва увидеть хорошую и содержательную игру в исполнении его команды. Понятно, что положительный результат всегда приятен тренеру, ведь он добавляет настроения. Тем более, когда это случается в такой праздничный день для наставника. То есть, когда есть результат, то в дальнейшем и по-другому работается, и по-другому настраиваешься на следующие официальные поединки. Уверен, что сегодня ребята сделают все возможное, чтобы добиться положительного результата.