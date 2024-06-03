Игорь Беланов: Не думаю, что футболисты Германии и Украины будут выкладываться по полной

Обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов как никто другой из легендарного поколения команд Валерия Лобановского – киевского "Динамо" и сборной СССР хорошо знает возможности немецкого футбола. В этом он убедился не только по играм против немцев на клубном уровне и на уровне сборных, но и во время выступлений в менхенгладбахской "Боруссии" и брауншвейгском "Айнтрахте" с конца 80-х до первой половины 90-х годов.

Так что накануне товарищеского матча Германия – Украина было интересно узнать мнение Беланова.

– Какие отличительные качества немецкого футбола?

– Прежде всего, это дисциплина, порядок. А еще самоотверженность. За счет этого немцы и выигрывают. В качестве примера – субботний финал Лиги чемпионов "Боруссия" – "Реал". В нем дортмундцы лишний раз это продемонстрировали. "Боруссия" могла и выиграть финал, если бы в первом тайме реализовала несколько хороших шансов у ворот соперника. Трудно было "Реалу", пока в конце поединка ему не удалось забить. Немецкая команда играла в лондонском матче достаточно дисциплинированно.

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Сборная Германии четырежды выигрывала чемпионат мира, трижды побеждала на чемпионате Европы. Обычно немцы начинали медленно и спокойно, выигрывая с минимальным счетом. А потом, на следующих стадиях наращивали мощь и достигали нужного результата. Это и есть те дисциплина и порядок, о которой я сказал выше. Они немецкой национальной команде всегда присущи. Понятно, что время идет и порой у нее происходили непонятные сбои в виде досадных поражений.

– Что скажете о нынешней сборной Германии?

– Сейчас в ней продолжается постепенная смена поколений. Как и в нашей сборной, у немцев талантливая молодежь, которая имеет хорошие перспективы. Стиль, исповедуемый нынешним рулевым Бундестим Юлианом Нагельсманном в чем-то перекликается с тем, который мы видели в период его работы в мюнхенской "Баварии". Но как бы то ни было, а сборная Германии – это сборная Германии. Каких бы изменений в составе она не претерпевала и каких бы стрессов не испытывала из-за неудач, ее победное кредо не меняется.

- Как вы думаете, что можно ожидать от сегодняшней встречи между Германией и Украиной?

- Не думаю, что в этой игре футболисты обеих команд будут выкладываться по полной. Это товарищеский матч, в котором результат во главу угла не ставится. Я помню, как в период моих выступлений в сборной СССР мы обыгрывали в таких играх всех. Вместе с тем было опасение, чтобы порой не получить травму и не лишиться права сыграть в финальной части чемпионата мира или Европы. Ведь такие турниры не каждый день бывают, а травмировавшись, можно на них и не попасть. Скорее всего, в сегодняшней игре Сергей Ребров будет больше проверять игроков, имеющих меньший опыт выступлений за сборную. Поэтому не думаю, что сегодня на поле стадиона в Нюрнберге футболисты будут убиваться и всячески отдаваться игре. Готовясь к чемпионату Европы никому не хочется ни терять форму, ни получать какие-либо повреждения.

– Сегодня у главного тренера сборной Украины юбилей – ему исполняется 50 лет. Лучшим подарком к его личному празднику, несомненно, стала бы победа. Не так ли?

- Разумеется. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Сергея Реброва с Днем рождения и пожелать ему здоровья, всяческих жизненных благ, успехов на тренерском пути – как на чемпионате Европы, так и в дальнейшем. Уверен, что его подопечные сделают все возможное, чтобы порадовать наставника в сегодняшнем матче.