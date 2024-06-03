Михалик: Выйти из группы Евро-2024 - для Украины реальная задача

Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик поделился ожиданиями от товарищеского матча нашей национальной команды против Германии, который начнется сегодня в 21:45.

– Сегодня подопечные Сергея Реброва могут сделать ему отличный подарок к 50-летнему юбилею наставника в виде победы над Бундестим, чего раньше украинцам не удавалось. Но ведь всегда, что-то случается впервые. Тем более, что год назад Ребров дебютировал у руля сборной именно в спарринге с немцами, которые в Бремене лишь под занавес спаслись от поражения. В Нюрнберге есть возможность еще раз доказать, что украинцы ни в чем не уступают топ-сборным.

– На ваш взгляд, эти последние репетиции для кого важнее: для тренерского штаба или футболистов?

– Убежден, что для тренеров, которым надо иметь исчерпывающую информацию, в каком, прежде всего, состоянии находятся их подопечные, тем более, что некоторые на длительное время выпадали из-за повреждений и простуды.

– Из тех трех оставшихся спаррингов, который будет самым важным?

– В информативном аспекте, пожалуй, с немцами, но я не думаю, что у них на первом плане будет результат. Здесь главное наигрывание связок, стандартных положений, синхронности в переходных фазах. Поэтому каждый из них будет полезным, даже с теми же молдаванами, которые значительно уступают по табели о рангах. Однако с ними можно убедиться можем ли мы эффективно действовать первым номером. Хотя с каждым контрольным матчем время для экспериментов истекает.

– А в спарринге с немцами можно ожидать высоких скоростей, жесткой борьбы на каждом клочке футбольного поля?

– Нет, хотя для каждого игрока обеих сборных большая честь сегодня выйти на поле. Но не надо забывать, что это спарринг, поэтому для всех футболистов будет важно избежать травм. Это болельщики должны понимать.

– Тогда напоследок, насколько далеко может зайти украинская сборная в финальной части Евро-2024?

– О нашей сборной можно сказать: сочетание опыта и молодости, у нее – большой потенциал. Я не люблю делать прогнозы, но по крайней мере выйти украинцам из группы - реальная задача.