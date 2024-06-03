Сабо: Артета понял, что допустил ошибку, подписав Зинченко. Не уверен, что выйдет в старте на Германию

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от товарищеского матча сине-желтых с Германией, который состоится сегодня в 21:45.

- Какие ожидаете сегодня сюрпризы в составе сборной Украины?

- Меня очень часто спрашивают о Зинченко. Он хороший, техничный футболист, но без отбора, мало бьет по воротам и не забивной! Поэтому он сейчас и не играет в "Арсенале", Артета понял, что допустил ошибку, подписав Зинченко. Где он будет в новом сезоне пока непонятно.

Я даже не уверен, что Зинченко будет основным в сборной Украины. У нас средняя линия и без него неплохая. Мудрик обязательно будет играть, его научили в Челси отходить назад и отбирать. Он уже совсем по-другому играет, а не так, как в "Шахтере".

Судакова в любом случае надо ставить, он сейчас раскрылся. Малиновский - хороший футболист с прекрасным ударом, работоспособный. Но он тоже не всегда играет. Ну и Бражко должен играть, в чемпионате Украины он сейчас самый сильный игрок.

Справа больше шансов выйти у Цыганкова, он стабильно играет в Жироне. Но Ярмоленко тоже рано списывать со счетов. Да и Гуцуляк мне импонирует, но, чтобы высоко летать и стать топом, ему надо прибавить в работоспособности.

С первых минут точно выйдет Довбик, а во втором тайме Ребров его заменит на Яремчука или Ваната. Довбик сейчас лучший игрок сборной Украины, он забивной, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Вокруг него сейчас много шума-гама.

– Нынешняя сборная Германии сильно превосходит Украину или нет?

– Это уже не та Германия, что была раньше. Нет у них той мощи и дисциплины! Даже смены тренеров им не помогают, да и топовых игроков не так много. А у нас неплохая сборная, многие наши футболисты выступают в топ-чемпионатах. По именам мы не уступаем, а, возможно, даже превосходим немцев.

– Ваш прогноз на матч Германия – Украина?

– Сборная Украины будет играть в футбол. Такого не будет, как против Шахтера в чемпионате Украины, когда все команды стоят возле своей штрафной и отбиваются, надеясь на одинокие контратаки. Думаю, Украина и Германия распишут боевую ничью – 1:1 или 2:2.