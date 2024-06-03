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"За сборную Украины на Евро-2024 стыдно точно не будет", - Суркис поздравил Реброва с 50-летием

Национальная сборная Украины
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У тренера сборной юбилей

"За сборную Украины на Евро-2024 стыдно точно не будет", - Суркис поздравил Реброва с 50-летием

Фото: ФК Динамо Київ

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Президент "Динамо" Игорь Суркис поздравил главного тренера сборной Украины Сергея Реброва с 50-летием.

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"Ваше имя по праву золотыми буквами вписано в историю знаменитого клуба с берегов Днепра. В течение многих лет вы приносили славу "Динамо".

Сначала как игрок вместе со звездными партнерами, наводя страх на топ-клубы Европы, а потом уже как тренер, вернув чемпионское золото в Киев.

Впереди у сборной Украины, которую вы возглавляете, ответственный турнир - Евро-2024.

Зная вашу преданность футболу и понимание, как добиваться успеха, мы все уверены, что за нашу национальную команду в Германии стыдно точно не будет", - сказал Суркис.

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Игорь Суркис Сергей Ребров Украина Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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