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"За сборную Украины на Евро-2024 стыдно точно не будет", - Суркис поздравил Реброва с 50-летием
У тренера сборной юбилей
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "Динамо" Игорь Суркис поздравил главного тренера сборной Украины Сергея Реброва с 50-летием.
"Ваше имя по праву золотыми буквами вписано в историю знаменитого клуба с берегов Днепра. В течение многих лет вы приносили славу "Динамо".
Сначала как игрок вместе со звездными партнерами, наводя страх на топ-клубы Европы, а потом уже как тренер, вернув чемпионское золото в Киев.
Впереди у сборной Украины, которую вы возглавляете, ответственный турнир - Евро-2024.
Зная вашу преданность футболу и понимание, как добиваться успеха, мы все уверены, что за нашу национальную команду в Германии стыдно точно не будет", - сказал Суркис.
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