"За сборную Украины на Евро-2024 стыдно точно не будет", - Суркис поздравил Реброва с 50-летием

Президент "Динамо" Игорь Суркис поздравил главного тренера сборной Украины Сергея Реброва с 50-летием.

"Ваше имя по праву золотыми буквами вписано в историю знаменитого клуба с берегов Днепра. В течение многих лет вы приносили славу "Динамо".

Сначала как игрок вместе со звездными партнерами, наводя страх на топ-клубы Европы, а потом уже как тренер, вернув чемпионское золото в Киев.

Впереди у сборной Украины, которую вы возглавляете, ответственный турнир - Евро-2024.

Зная вашу преданность футболу и понимание, как добиваться успеха, мы все уверены, что за нашу национальную команду в Германии стыдно точно не будет", - сказал Суркис.