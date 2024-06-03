Трубин, Сваток и Яремчук выйдут в старте сборной Украины на матч с Германией

Сегодня в Нюрнберге на стадионе "Макс Морлок" сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Германии

Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы команд на этот поединок.

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Германия: Нойер, Киммих, Антон, Та, Гросс, Вирц, Гюндоган, Мусиала, Андрих, Миттельштедт, Хаверц

Запасные: Бауманн, Нюбель, тер Штеген, Раум, Груда, Фюрих, Мюллер, Байер, Райц, Хенрихс, Кох, Павлович, Ундав

Украина: Трубин, Матвиенко, Сваток, Забарный, Конопля, Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Яремчук

Запасные: Бущан, Лунин, Миколенко, Михайличенко, Бондарь, Таловеров, Тымчик, Сидорчук, Бражко, Малиновский, Судаков, Зубков, Ярмоленко, Ванат, Довбик

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча: