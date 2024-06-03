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Трубин, Сваток и Яремчук выйдут в старте сборной Украины на матч с Германией

Национальная сборная Украины
Обновлено

Стартовые составы команд

Трубин, Сваток и Яремчук выйдут в старте сборной Украины на матч с Германией

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Нюрнберге на стадионе "Макс Морлок" сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Германии

Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы команд на этот поединок.

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Германия: Нойер, Киммих, Антон, Та, Гросс, Вирц, Гюндоган, Мусиала, Андрих, Миттельштедт, Хаверц

Запасные: Бауманн, Нюбель, тер Штеген, Раум, Груда, Фюрих, Мюллер, Байер, Райц, Хенрихс, Кох, Павлович, Ундав

Украина: Трубин, Матвиенко, Сваток, Забарный, Конопля, Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Яремчук

Запасные: Бущан, Лунин, Миколенко, Михайличенко, Бондарь, Таловеров, Тымчик, Сидорчук, Бражко, Малиновский, Судаков, Зубков, Ярмоленко, Ванат, Довбик

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча:

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Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
03.06.2024 в 21:38
3-0 фріци виграють
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0
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Комментарии 4
Не люблю футбол (Хорол)
03.06.2024 в 21:38
3-0 фріци виграють
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
03.06.2024 в 21:33
Ну нарешті додумались лівого профільного захисника поставити наліво в захист, а не ліпити з нього центрального
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0
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alex.belogubko (одесса)
03.06.2024 в 21:08
зачем поставили ЗИНУ это 0
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0
2
vlotko (Броди)
03.06.2024 в 21:20
Зина Зиною, а от що там робить Сваток?
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1
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