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Шевченко: Я бы хотел, чтобы Ребров как можно дольше работал со сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сергею Реброву исполнилось 50

Шевченко: Я бы хотел, чтобы Ребров как можно дольше работал со сборной Украины

Фото: пресслужба УАФ

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Президент УАФ Андрей Шевченко выразил надежду, поздравил главного тренера сборной Украины Сергея Реброва с 50-летием и выразил надежду, что специалист будет как можно дольше работать с национальной командой.

"Мы поздравили Сергея Реброва с 50-летним юбилеем. У нас им было очень хорошее взаимопонимание на футбольном поле.

Я бы хотел, чтобы Ребров как можно дольше работал со сборной Украины.

Сегодняшний товарищеский матч со сборной Германией очень важен", – сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров УАФ
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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