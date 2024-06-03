Шевченко: Я бы хотел, чтобы Ребров как можно дольше работал со сборной Украины

Президент УАФ Андрей Шевченко выразил надежду, поздравил главного тренера сборной Украины Сергея Реброва с 50-летием и выразил надежду, что специалист будет как можно дольше работать с национальной командой.

"Мы поздравили Сергея Реброва с 50-летним юбилеем. У нас им было очень хорошее взаимопонимание на футбольном поле.

Я бы хотел, чтобы Ребров как можно дольше работал со сборной Украины.

Сегодняшний товарищеский матч со сборной Германией очень важен", – сказал Шевченко.