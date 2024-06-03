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Шевченко: Я бы хотел, чтобы Ребров как можно дольше работал со сборной Украины
Сергею Реброву исполнилось 50
Фото: пресслужба УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко выразил надежду, поздравил главного тренера
"Мы поздравили Сергея Реброва с 50-летним юбилеем. У нас им было очень хорошее взаимопонимание на футбольном поле.
Я бы хотел, чтобы Ребров как можно дольше работал со сборной Украины.
Сегодняшний товарищеский матч со сборной Германией очень важен", – сказал Шевченко.
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