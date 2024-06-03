Национальная сборная Украины
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Канцлер Шольц посетил матч Германия - Украина. ФОТО
Олаф выглядел на трибуне вполне довольным
Олександр Приходько, UA-Футбол
Канцлер Германии Олаф Шольц посетил товарищеский матч, в котором его команда принимает сборную Украины.
Поединок проходит в Нюрнберге на стадионе "Макс Морлок".
Канцлер расположился на трибуне и на старте матча выглядел вполне довольным и даже счастливым.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча:
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vlotko (Броди)
03.06.2024 в 23:00
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