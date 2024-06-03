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Канцлер Шольц посетил матч Германия - Украина. ФОТО

Национальная сборная Украины

Олаф выглядел на трибуне вполне довольным

Канцлер Шольц посетил матч Германия - Украина. ФОТО

Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил товарищеский матч, в котором его команда принимает сборную Украины.

Поединок проходит в Нюрнберге на стадионе "Макс Морлок".

Канцлер расположился на трибуне и на старте матча выглядел вполне довольным и даже счастливым.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча:

Канцлер Шольц посетил матч Германия - Украина. ФОТО - изображение 1
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Комментарии
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vlotko (Броди)
03.06.2024 в 23:00
Цікаво, хто з наших високопосадовців присутній?
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
03.06.2024 в 23:00
Цікаво, хто з наших високопосадовців присутній?
Ответить
0
0

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