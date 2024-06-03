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Контрольный матч. Германия - Украина 0:0. Сине-желтые выдерживают бешеное давление Бундестим
Немцы не сумели вскрыть украинскую оборону
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
Товарищеская игра в рамках отбора к Евро-2024
Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия)
Германия – Украина 0:0
Сборная Германии: Нойерр – Кіммих, Та (Кох 60), Антон, Миттельштедт – Андрих (Павлович 71), Гросс – Мусиала (Бейерр 59), Гюндоган (Фюрих 46), Виртц (Ундав 46) – Хавертц (Мюллер 56)
Главный тренер: Юлиан Нагельсманн
Сборная Украины: Трубин – Конопля (Тымчик 81), Забарный, Сваток, Матвиенко – Шапаренко (Судаков 73), Степаненко (Бражко 64), Зинченко – Цыганков (Ярмоленко 64), Яремчук (Довбик 73), Мудрик (Зубков 64)
Главный тренер: Сергей Ребров
Арбитр: Вальтер Альтманн (Австрия).
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