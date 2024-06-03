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Контрольный матч. Германия - Украина 0:0. Сине-желтые выдерживают бешеное давление Бундестим

Национальная сборная Украины
Обновлено

Немцы не сумели вскрыть украинскую оборону

Контрольный матч. Германия - Украина 0:0. Сине-желтые выдерживают бешеное давление Бундестим

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

Товарищеская игра в рамках отбора к Евро-2024

Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия)

Германия Украина 0:0

Сборная Германии: Нойерр – Кіммих, Та (Кох 60), Антон, Миттельштедт – Андрих (Павлович 71), Гросс – Мусиала (Бейерр 59), Гюндоган (Фюрих 46), Виртц (Ундав 46) – Хавертц (Мюллер 56)

Главный тренер: Юлиан Нагельсманн

Сборная Украины: Трубин – Конопля (Тымчик 81), Забарный, Сваток, Матвиенко – Шапаренко (Судаков 73), Степаненко (Бражко 64), Зинченко – Цыганков (Ярмоленко 64), Яремчук (Довбик 73), Мудрик (Зубков 64)

Главный тренер: Сергей Ребров

Арбитр: Вальтер Альтманн (Австрия).

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Сергей Ребров Украина Германия Национальная сборная Украины Национальная сборная Германии Анатолий Трубин
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1 голосов
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.06.2024 в 23:59
Випадкова збірна на Євро...Може в групі, з такими ж рахітами ще посмикаються, а далі - ніяких шансів
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0
5
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Комментарии 15
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.06.2024 в 23:59
Випадкова збірна на Євро...Може в групі, з такими ж рахітами ще посмикаються, а далі - ніяких шансів
Ответить
0
5
oksik_plt (Полтава)
04.06.2024 в 00:01
Перед тим як критикувати, люди спочатку розповідають про свої досягнення ...
Ответить
3
0
La Scala (Milano)
04.06.2024 в 00:01
Ну як випадкова...Німці ж господарі Євро, а без господарів ніяк
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3
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
04.06.2024 в 00:03
В точку!
 
2
0
Dr. House (Поділля)
04.06.2024 в 00:04
 
0
0
Dr. House (Поділля)
03.06.2024 в 23:53
Але ми ростемо! Вже друга поспіль нічия на полі багаторазових чемпіонів Європи та Світу Німеччини викликає невдоволення
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4
0
La Scala (Milano)
04.06.2024 в 00:00
Рік назад зіграли з німцями 3:3- було незадоволення, що пропустили багато, сьогодні 0:0, то що не забили
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2
0
oda1979 (Запорожье)
04.06.2024 в 00:06
Дружище, немцы уже давно не айс. Все их футбольное величие осталось в истории
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0
0
oda1979 (Запорожье)
03.06.2024 в 23:51
Игра СБУ полное @авно. Я все сказал.
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0
7
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Timothy (Павлодар)
03.06.2024 в 23:54
А мне понравилась. Чувствуется большой потенциал команды, но только нужно его раскрыть
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3
0
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Timothy (Павлодар)
03.06.2024 в 23:50
Владислав (редактор), да перестаньте вы, какое давление от бундестим?
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0
0
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scorpius (Ck)
03.06.2024 в 23:50
Я художник, я так вижу (с)
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.06.2024 в 23:49
Двояке враження залишила гра Збірної. З одної сторони не програли сильному супернику і не пропустили, а з іншої досить багато моментів німці створили і могли забивати. До захисту багато питань...До лінії атаки не менше- слабенько...Але найбільше здивував стартовий склад від Реброва. Яремчук і Шапарено кращі від Довбика і Судакова???Проте це товарняк, сподіваюсь з поляками буде краща гра! В любому випадку тренерський склад багато корисної інформації матиме ...
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0
1
C_Ballack (Днепр)
03.06.2024 в 23:54
Какие могут быть вопросы к защите, когда отыграли на ноль? Вот с полузащитой согласен, тройка зина-губатый-Степка очень слабо... Зацепиться не могли за мяч, куча обрезов и потерь.... Прижались к штрафной и наотбой.
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1
1
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scorpius (Ck)
03.06.2024 в 23:49
Жаль что Довбик в офсайд залез, могли наказать
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1
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