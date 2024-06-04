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Анатолий Трубин был признан львом матча с Германией

Национальная сборная Украины
Обновлено

Заслуженное признание

Анатолий Трубин был признан львом матча с Германией

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

За свою уверенную против Германии кипер национальной команды Анатолий Трубин получил больше всего голосов от болельщиков сборной Украины и был признан "львом матча".

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Вратарь "Бенфики" совершил пять сэйвов в товарищеском матче в Нюрнберге.

От аналитической компании Sofasfcore Трубин получил 8.4 балла – больше всего среди всех игроков сборной Украины.

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Украина Национальная сборная Украины Анатолий Трубин
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Комментарии
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Dr. House (Поділля)
04.06.2024 в 00:32
Справедливо. Але основним воротарем повинен бути Лунін
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
04.06.2024 в 00:32
Справедливо. Але основним воротарем повинен бути Лунін
Ответить
0
0

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