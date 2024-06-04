Анатолий Трубин был признан львом матча с Германией

За свою уверенную против Германии кипер национальной команды Анатолий Трубин получил больше всего голосов от болельщиков сборной Украины и был признан "львом матча".

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Вратарь "Бенфики" совершил пять сэйвов в товарищеском матче в Нюрнберге.

От аналитической компании Sofasfcore Трубин получил 8.4 балла – больше всего среди всех игроков сборной Украины.