Национальная сборная Украины
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Анатолий Трубин был признан львом матча с Германией
Заслуженное признание
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
За свою уверенную против Германии кипер национальной команды Анатолий Трубин получил больше всего голосов от болельщиков сборной Украины и был признан "львом матча".
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Вратарь "Бенфики" совершил пять сэйвов в товарищеском матче в Нюрнберге.
От аналитической компании Sofasfcore Трубин получил 8.4 балла – больше всего среди всех игроков сборной Украины.
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Dr. House (Поділля)
04.06.2024 в 00:32
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