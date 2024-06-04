Ребров: У нас было достаточно ошибок в обороне

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров проанализировал матч с Германией (0:0).

"У каждой команды были свои задачи. Я доволен результатом, но было достаточно ошибок в обороне. Надо работать. Я говорил игрокам перед игрой, что они сейчас на 100% не готовы. Чтобы играть против такой команды как Германия надо быть готовым на 100%. Это важный спарринг для нас, и я уверен, что он поможет подготовиться к Евро".

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"Игра в три центральных защитника? Мы анализировали сборную Германии, их матчи с Австрией и Турцией. Они хорошо используют коридоры, и мы пытались их закрыть. Думаю, нам это удалось. Однако во втором тайме была усталость, и было уже трудно противостоять. Очень важный спарринг для нас".

"По сравнению с той игрой, которую мы провели год назад, Германия прибавила. Может, это тренер что-то другое дает игрокам. Эта команда стала сильнее, считаю, что они – одни из главных фаворитов Евро".

"Этот матч не был разминкой. Когда заполнен стадион, все играют на максимуме. Наши игроки очень хорошо представили Украину. Это очень важно для нас, для наших людей, они увидели, что мы боремся на футбольном поле. Я благодарен, что они передали дух нашей нации".

"Зинченко сегодня играл так, как в Арсенале, это была его задача. Он сегодня был очень мотивирован, он провел очень хорошие 90 минут".

"Игра Трубина? До Евро-2024 все три вратаря получат игровую практику в трех поединках. После этих товарищеских встреч мы примем решение, кто будет основным", – сказал Ребров в эфире Megogo.