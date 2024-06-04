Трубин спас от голов. Германия - Украина 0:0. Видеообзор матча

Украина начала подготовку к Евро-2024 безголевой ничьей с Германией. Хозяева поля имели больше шансов, но Анатолий Трубин провел уверенный матч. Украина действовала на контратаках, и в конце игры даже забила – однако Довбик был в офсайде, когда закатывал мяч в пустые ворота после ошибки Нойера. В итоге – 0:0. Свой следующий матч Украина проведет в пятницу, седьмого июня с Польшей.

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