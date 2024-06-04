  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Трубин спас от голов. Германия - Украина 0:0. Видеообзор матча
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин спас от голов. Германия - Украина 0:0. Видеообзор матча

Национальная сборная Украины

Голов не было, однако Германия создавала шансы

Трубин спас от голов. Германия - Украина 0:0. Видеообзор матча

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Украина начала подготовку к Евро-2024 безголевой ничьей с Германией. Хозяева поля имели больше шансов, но Анатолий Трубин провел уверенный матч. Украина действовала на контратаках, и в конце игры даже забила – однако Довбик был в офсайде, когда закатывал мяч в пустые ворота после ошибки Нойера. В итоге – 0:0. Свой следующий матч Украина проведет в пятницу, седьмого июня с Польшей.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Товарищеский матч. Нюрнберг, "Макс-Морлок-Штадион"

Германия – Украина 0:0

По теме
yellow-arrow
Киммих: Не думаю, что украинцы жаловались бы, если бы мы выиграли
yellow-arrow
Трубин - лучший с отрывом. Известны оценки за матч между Германией и Украиной
yellow-arrow
Нагельсманн: Мы бы больше радовались, если бы победили 2:0 или 3:0, но в целом я доволен
Украина Германия Национальная сборная Украины Национальная сборная Германии Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости