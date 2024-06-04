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Национальная сборная Украины

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Полиция некоторое время не выпускала игроков и фанов со стадиона в Нюрнберге из-за опасного предмета

Национальная сборная Украины

К счастью, ситуация быстро была решена

Полиция некоторое время не выпускала игроков и фанов со стадиона в Нюрнберге из-за опасного предмета

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

После товарищеского матча Германия – Украина болельщики, журналисты и игроки не могли сразу покинуть стадион из-за "опасной ситуации" возле "Макс-Морлок-Штадион".

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Полиция оценивала ситуацию как "серьезную", уточнял журналист Флориан Платтенберг. Однако в конце концов всем было разрешено покинуть арену.

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По информации Bild, задержка была связана с тем, что возле стадиона был найден "опасный объект".

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