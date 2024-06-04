Нагельсманн: Мы бы больше радовались, если бы победили 2:0 или 3:0, но в целом я доволен

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своими мыслями об игре с Украиной (0:0).

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"Конечно, мы были бы довольны, если бы победили 2:0 или 3:0, но в целом большую часть матча мы играли хорошо. Мы очень хотели победить. В первые двадцать минут мы играли очень хорошо, нам надо было забивать".

"После перерыва у нас было шесть или семь шансов. Макси Байер очень хорошо вошел в игру сразу. Конечно, нам есть в чем добавлять, например в агрессии, или в том сколько игроков должно быть в штрафной соперника. Но в целом я доволен, особенно игроками, которые вышли на замену, и сразу так хорошо адаптировались к игре", – сказал Нагельсманн.