Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсманн: Мы бы больше радовались, если бы победили 2:0 или 3:0, но в целом я доволен
Тренер Германии рассказал о матче с Украиной
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своими мыслями об игре с Украиной (0:0).
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
"Конечно, мы были бы довольны, если бы победили 2:0 или 3:0, но в целом большую часть матча мы играли хорошо. Мы очень хотели победить. В первые двадцать минут мы играли очень хорошо, нам надо было забивать".
"После перерыва у нас было шесть или семь шансов. Макси Байер очень хорошо вошел в игру сразу. Конечно, нам есть в чем добавлять, например в агрессии, или в том сколько игроков должно быть в штрафной соперника. Но в целом я доволен, особенно игроками, которые вышли на замену, и сразу так хорошо адаптировались к игре", – сказал Нагельсманн.
Популярное сейчас
- Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Защитник Днепра-1 перейдет в клуб Первой лиги
- Элина Свитолина потерпела поражение в матче за выход в четвертьфинал Ролан Гаррос
- Германия - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 3.06.2024
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО