  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Нагельсманн: Мы бы больше радовались, если бы победили 2:0 или 3:0, но в целом я доволен
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нагельсманн: Мы бы больше радовались, если бы победили 2:0 или 3:0, но в целом я доволен

Национальная сборная Украины

Тренер Германии рассказал о матче с Украиной

Нагельсманн: Мы бы больше радовались, если бы победили 2:0 или 3:0, но в целом я доволен

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своими мыслями об игре с Украиной (0:0).

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

"Конечно, мы были бы довольны, если бы победили 2:0 или 3:0, но в целом большую часть матча мы играли хорошо. Мы очень хотели победить. В первые двадцать минут мы играли очень хорошо, нам надо было забивать".

Читайте такжеТрубин спас от голов. Германия - Украина 0:0. Видеообзор матча

"После перерыва у нас было шесть или семь шансов. Макси Байер очень хорошо вошел в игру сразу. Конечно, нам есть в чем добавлять, например в агрессии, или в том сколько игроков должно быть в штрафной соперника. Но в целом я доволен, особенно игроками, которые вышли на замену, и сразу так хорошо адаптировались к игре", – сказал Нагельсманн.

По теме
yellow-arrow
Киммих: Не думаю, что украинцы жаловались бы, если бы мы выиграли
yellow-arrow
Трубин - лучший с отрывом. Известны оценки за матч между Германией и Украиной
yellow-arrow
Полиция некоторое время не выпускала игроков и фанов со стадиона в Нюрнберге из-за опасного предмета
Украина Германия Национальная сборная Украины Юлиан Нагельсманн Национальная сборная Германии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости