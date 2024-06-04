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Трубин - лучший с отрывом. Известны оценки за матч между Германией и Украиной

Национальная сборная Украины

Украинский кипер получил более восьми баллов

Трубин - лучший с отрывом. Известны оценки за матч между Германией и Украиной

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин получил самую высокую оценку среди всех игроков сборной от аналитической компании Sofascore.

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Компьютер сгенерировал киперу «сине-желтых» 8.4 балла. Показательно, что неплохие оценки получили и защитники национальной команды – Александр Сваток (7.7), Николай Матвиенко (7.4) и Илья Забарный (7.3).

Трубин - лучший с отрывом. Известны оценки за матч между Германией и Украиной - изображение 1

В сборной Германии наибольший балл получил центрхав Паскаль Гросс.

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Украина Германия Национальная сборная Украины Александр Сваток Николай Матвиенко Илья Забарный Анатолий Трубин
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