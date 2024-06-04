Киммих: Не думаю, что украинцы жаловались бы, если бы мы выиграли

Защитник сборной Германии Йозуа Киммих поделился своими мыслями о содержании товарищеского матча с Украиной (0:0).

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"Мы провели хороший матч. Не думаю, что украинцы жаловались бы, если бы мы выиграли 1:0 или 2:0. Трудно забить сопернику, который так хорошо защищается. У нас было много очень хороших шансов, а это трудно сделать против команды, которая играет 5-4-1".

"Мы хорошо начали игру, у нас было владение, и мы были в их штрафной площадке. К сожалению, нам не удалось забить. Вы видели, что мы хотели победить. Надо продолжить играть в таком же духе, и попытаться победить в следующем товарищеском матче", – заметил Киммих.