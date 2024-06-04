Удары - 27:6. Статистика матча между Германией и Украиной

Анатолий Трубин был признан "львом матча" между Германией и Украиной, и не зря. Украинский кипер уверенно действовал в воротах, и выполнил пять сэйвов.

Всего сборная Германии выполнила 27 ударов, из них – пять в створ ворот, один в каркас ворот, 13 мимо, и девять попыток были заблокированы. Игроки сборной Украины нанесли шесть ударов, три из них в створ ворот Нойера.

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Германия имела "два больших шанса", Украина – ни одного. Кроме того, команда Нагельсманна выполнила больше угловых, чаще нарушала правила (у "сине-желтых" было всего четыре фола против 12 у немцев), отдала больше точных передач, и сделала больше отборов. Тем не менее украинцы лучше выигрывали дуэли, в частности в воздухе гости выиграли семь из десяти единоборств, "на земле" – 22 из 37. Также у команд одинаковый показатель удачных попыток дриблинга (по четыре из шести).

Скриншот – УЕФА