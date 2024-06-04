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Сваток: Имели свои шансы. Трудно сказать, насколько я вписался в игру сборной

Национальная сборная Украины

Защитник сборной прокомментировал ничью с Германией

Сваток: Имели свои шансы. Трудно сказать, насколько я вписался в игру сборной

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Александр Сваток вышел в старте товарищеской встречи и помог партнерам сдержать нападение соперника.

“Очень тяжелая игра, ребята молодцы. Много играли без мяча, но мы готовились к этому. При этом у нас были и свои шансы на контратаках.

Достаточно комфортно играть в три центрбека, при обороне так надежнее играть, компактнее. Меньше даем пространства сопернику.

Забарный перед игрой рассказал, какие сильные качества у Хаверца, за что я его благодарю. От этой информации я и отталкивался. Трудно сказать, насколько я уже вписался в игру сборной, но каждый раз, когда приезжаешь сюда – это невероятные эмоции», – сказал Сваток.

Александр дебютировал в сборной только в прошлом году и отыграл 7 поединков.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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balamyt (Boston)
04.06.2024 в 06:54
Молодец. Сваток...Держи марку. Днепра
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Комментарии 1
balamyt (Boston)
04.06.2024 в 06:54
Молодец. Сваток...Держи марку. Днепра
Ответить
0
0

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