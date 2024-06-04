Шапаренко: У нас есть время подготовиться к Евро. Впереди две игры, набираем кондиции

Футболист "Динамо" вышел в старте товарищеского поединка. Николая заменили на 73-й минуте. Он считает, что все будет хорошо.

“Очень трудная игра, соперник сильный, индивидуально сильные игроки. Играли в пять защитников, чтобы не давать им пространства.

Мы хорошо контратаковали, вингеры хорошо выбегали, создавали моменты, но не хватило реализации. Но у нас есть время подготовиться к Евро. Думаю, все будет хорошо.

Мы реализовали план тренерского штаба на поле, хорошо передвигались, компактно играли. У нас впереди две игры, мы набираем кондиции и нужно каждый день работать, чтобы подойти к Евро в хорошем состоянии. Я хорошо себя чувствую и хочу сыграть на Евро», – сказал Шапаренко.