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"Сборной Украины помогла не только фортуна". Нагельсманн отметил игру Трубина

Национальная сборная Украины

Сине-желтые сыграли вничью с Германией

"Сборной Украины помогла не только фортуна". Нагельсманн отметил игру Трубина

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал домашнюю ничью своей команды в товарищеском поединке против Украины (0:0).

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"Конечно, мы все хотим побеждать в каждом матче. Но для меня самое главное - иметь команду на футбольном поле. В официальных поединках я ожидаю от игроков большего, но и сегодня вы также видели хорошую игру от сборной Германии. Первые 20 минут были хорошими. Хороший прессинг. У соперника есть качественные футболисты, которые только в конце первого тайма начали создавать свои моменты. Думаю, если бы нам удалось забить один мяч, мы забили бы и второй, и третий.

После перерыва нам удалось повысить давление. Минут 15-20 Украина не могла выйти из своей штрафной площади. Отмечу блестящую игру вратаря соперника. Сине-желтым помогала не только Фортуна, но и хорошая игра в защите", - заявил Нагельсманн.

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Удары - 27:6. Статистика матча между Германией и Украиной
Украина Германия Юлиан Нагельсманн
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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