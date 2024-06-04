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"Сборной Украины помогла не только фортуна". Нагельсманн отметил игру Трубина
Сине-желтые сыграли вничью с Германией
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал домашнюю ничью своей команды в товарищеском поединке против Украины (0:0).
"Конечно, мы все хотим побеждать в каждом матче. Но для меня самое главное - иметь команду на футбольном поле. В официальных поединках я ожидаю от игроков большего, но и сегодня вы также видели хорошую игру от сборной Германии. Первые 20 минут были хорошими. Хороший прессинг. У соперника есть качественные футболисты, которые только в конце первого тайма начали создавать свои моменты. Думаю, если бы нам удалось забить один мяч, мы забили бы и второй, и третий.
После перерыва нам удалось повысить давление. Минут 15-20 Украина не могла выйти из своей штрафной площади. Отмечу блестящую игру вратаря соперника. Сине-желтым помогала не только Фортуна, но и хорошая игра в защите", - заявил Нагельсманн.
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