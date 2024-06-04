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Национальная сборная Украины

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Лунин присоединился к сборной Украины

Национальная сборная Украины

Сине-желтые наконец-то будут готовиться в полном составе

Лунин присоединился к сборной Украины

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Голкипер "Реала" Андрей Лунин прибыл в расположение сборной Украины после празднования победы в Лиге чемпионов.

"Андрей Лунин присоединился к команде.

Таким образом, все футболисты, вызванные на подготовительный сбор перед Евро-2024, уже в распоряжении Сергея Реброва", - говорится в пресс-службе УАФ.

Напомним, накануне украинская сборная сыграла товарищеский матч с Германией, который завершился нулевой ничьей. Следующий спарринг сине-желтые проведут с Польшей в Варшаве. Игра состоится 7 июня и начнется в 21:45.

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Украина Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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