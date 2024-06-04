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Не только Трубин. Bild назвал второго лучшего игрока сборной Украины в матче с Германией
Ещё один герой встречи
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер Анатолий Трубин и защитник Александр Сваток признаны лучшими игроками сборной Украины в товарищеском матче с Германией (0:0) по версии Bild.
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Оба футболиста получили одинаковую оценку от немецкого издания - 2 балла (1 - наивысший показатель - прим.).
В сборной Германии наибольший балл из основного составы команды получили два центральных полузащитника - Паскаль Гросс и Джамал Мусиала.
Germany 0:0 Ukraine | Player ratings [@BILD] pic.twitter.com/JkaiGOCw4h— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 3, 2024
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