Не только Трубин. Bild назвал второго лучшего игрока сборной Украины в матче с Германией

Голкипер Анатолий Трубин и защитник Александр Сваток признаны лучшими игроками сборной Украины в товарищеском матче с Германией (0:0) по версии Bild.

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Оба футболиста получили одинаковую оценку от немецкого издания - 2 балла (1 - наивысший показатель - прим.).

В сборной Германии наибольший балл из основного составы команды получили два центральных полузащитника - Паскаль Гросс и Джамал Мусиала.