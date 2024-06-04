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Трубин - после ничьей с Германией: Увидели, что нужно совершенствовать
Украинский кипер сохранил свои ворота на замке
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин коротко прокомментировал результат товарищеского поединка с Германией (0:0).
"Первая проверка матчем. Увидели, что нужно совершенствовать. Команда и болельщики топ. Настойчиво работаем, несмотря ни на что", - написал Анатолий в своем Instagram.
Напомним, Трубин совершил пять сейвов и сохранил свои ворота на замке. За свою уверенную игру Анатолий получил признание от болельщиков - награду "Льва матча".
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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