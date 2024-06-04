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Кобин: Не вижу каких-либо изменений в игре сборной Украины, по сравнению с командой Петракова

Национальная сборная Украины

Эксперт считает, что сине-желтые играют в робкий футбол

Кобин: Не вижу каких-либо изменений в игре сборной Украины, по сравнению с командой Петракова

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Василий Кобин прокомментировал ничью сине-желтых с Германией (0:0) в товарищеском матче.

- Какие ваши впечатления от матча против Германии? Многие болельщики критиковали Реброва за несмелый футбол. Каково ваше мнение по этому поводу?

- Я тоже отношусь к категории этих болельщиков, потому что при назначении Реброва мы слышали много заявлений, что будем играть в смелый футбол, футбол будущего и так далее. Я ничего не увидел вообще и за отборочные матчи Евро, и за ту работу, которая сейчас проводится. Не вижу, чтобы команда спрогрессировала. По тому уровню игроков, которые у нас сейчас есть в команде - а у нас очень мощная линия атаки, и это ребята показывают игрой в клубе - сборная играет, как по мне, слишком примитивно, в робкий футбол. Они не играют смело, а футбол любит смелых - и всегда смелые побеждают.

Пока этого не видно, хотя уже достаточно времени прошло. Сыграть так, как сыграли вчера - окей, был какой-то план на игру, но если, по заявлениям, мы хотим быть на уровне с топ-сборными, то нужно играть в смелый футбол.

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- Что тогда Реброву надо сделать, чтобы его футбол был "смелее"?

- Нужно играть выше от своих ворот, хорошо поработать над высокой линией обороны, высоким прессингом, контрпрессингом. Те команды, которые играют в таком ключе, обычно побеждают, берут трофеи. Этот футбол - яркий, и болельщик ценит такой футбол.

Сыграть максимально от обороны, трижды перейти середину поля, чтобы Мудрик выбежал в контратаку - для нашей сборной это слишком просто, и тактических каких-то моментов я не вижу.

На данный момент, по сравнению с командой Александра Петракова, я не вижу каких-то изменений. Мы видим, что наши игроки Цыганков, Довбик, борются в чемпионате Испании, играя в атакующий футбол, забивают, отдают голевые передачи и показывают достойный уровень игры. Тот же Мудрик играет в атакующем стиле, Судаков в "Шахтере", Шапаренко в "Динамо", Забарный в "Борнмуте", Миколенко, те же Трубин из "Бенфики" и Лунин из "Реала" - этими игроками нужно играть в смелый, агрессивный футбол и никого не бояться.

Так, как мы вчера отыграли матч против сборной Германии - мне показалось, что мы кого-то боимся. Не ребята, а тренерский штаб боится. Не уверены в своих силах, - сказал Кобин.

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Василий Кобин Украина Германия
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.06.2024 в 13:23
Национализируйте Герреро! Он нам поможет добрацца до грёбанного финала на ЕВРО!
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
04.06.2024 в 13:23
Национализируйте Герреро! Он нам поможет добрацца до грёбанного финала на ЕВРО!
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0
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Просто Квашин (Харків)
04.06.2024 в 13:10
Кобін - експерт.... Це смішно. В даному матчі Україна випробовувала різні варіанти гри проти СИЛЬНІШИХ суперників, проти Польщі - будуть на рівних грати, моделюючи матчі з Словаччиною та Румунією, а з Молдовою попробують добитись перемоги для впевненості....
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MaximSK (Киев)
04.06.2024 в 13:05
Все таки мы еще не готовы играть на равных с топ-сборными вроде Германии или Франции, мы могли сыграть с ними в открытый футбол, но проиграли бы 4-1 или 5-2. И согласен что сборная не сделала большого прогресса при Реброве, не было ни одного матча где можно было быть довольной и игрой и результатом.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.06.2024 в 12:44
Важко не погодитися
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