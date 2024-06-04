На матч Польша – Украина назначена бригада арбитров из Англии

УЕФА назначил арбитров на товарищеский матч Польша - Украина.

На поединке будет работать английская бригада судей во главе с Эндрю Мэдли. На линиях ему будут помогать соотечественники Гарри Леннард и Ян Хуссин.

Обязанности четвертого рефери исполнит Крейг Поусон.

Спарринг между Польшей и Украиной состоится 7 июня в Варшаве на Национальном стадионе. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.