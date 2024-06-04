Национальная сборная Украины
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На матч Польша – Украина назначена бригада арбитров из Англии
Спарринг пройдет 7 июня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначил арбитров на товарищеский матч Польша - Украина.
На поединке будет работать английская бригада судей во главе с Эндрю Мэдли. На линиях ему будут помогать соотечественники Гарри Леннард и Ян Хуссин.
Обязанности четвертого рефери исполнит Крейг Поусон.
Спарринг между Польшей и Украиной состоится 7 июня в Варшаве на Национальном стадионе. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.
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