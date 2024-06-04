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Стало известно, кто обслужит игру Украины с Молдовой
Румынская бригада арбитров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На контрольном матче Молдова - Украина будет работать судейская бригада из Румынии. Об этом сообщает сайт УЕФА.
Главным рефери выступит Андрей Чивулете. На линиях ему будут помогать соотечественники Себастьян Георге и Георге Флорин Некс. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять представитель Молдовы Ион Орлик.
Товарищеский поединок между национальными командами состоится 11 июня в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Начало - в 19:00 по киевскому времени.
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