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Национальная сборная Украины

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Стало известно, кто обслужит игру Украины с Молдовой

Национальная сборная Украины

Румынская бригада арбитров

Стало известно, кто обслужит игру Украины с Молдовой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На контрольном матче Молдова - Украина будет работать судейская бригада из Румынии. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Главным рефери выступит Андрей Чивулете. На линиях ему будут помогать соотечественники Себастьян Георге и Георге Флорин Некс. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять представитель Молдовы Ион Орлик.

Товарищеский поединок между национальными командами состоится 11 июня в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Начало - в 19:00 по киевскому времени.

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Источник:
uefa
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.06.2024 в 14:18
ацапня може влаштувати провокації..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.06.2024 в 14:18
ацапня може влаштувати провокації..
Ответить
0
0

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