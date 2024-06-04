Сергей Пучков: Ничья с Германией отложится у наших футболистов плюсом

За перипетиями борьбы между сборными Германии и Украины с трибуны стадиона "Макс Морлок" в Нюрнберге наблюдал один из опытных украинских специалистов Сергей Пучков. Бывший главный тренер "Севастополя", симферопольской "Таврии" и запорожского "Металлурга" высказал свое мнение по этому поединку, завершившимся вничью, 0:0.

– В своем предматчевом комментарии я сказал, что и как будет. Имею ввиду, что в немецкой команде не будут играть футболисты, которые только за двое суток до игры принимали участие в финале Лиги чемпионов "Боруссия" – "Реал". Так в итоге оно и произошло. Да и тренерский состав Украины с самого начала на нескольких позициях использовал не всех ключевых игроков нашей сборной.

– Как вам сама игра?

-С одной стороны результат 0:0 вроде бы хороший, ведь не проиграли. Но с другой стороны не хотелось бы, конечно, чтобы именно такой получилась игра. Преимущество немцев было слишком большим. При этом следует отметить Трубина, сыгравшего очень хорошо. Если брать в целом, то хотелось бы увидеть результативные действия наших футболистов. Забивай в первом моменте в начале поединка, когда Мудрик убежал из центра поля – и все могло бы повернуться иначе. Возможность же была хорошей. Угрожал воротам и Яремчук, однако неудачно. Во втором тайме тот же Мудрик отлично прорвался левым флангом к лицевой линии и пытался прострелить на партнера, но Нойер перекрыл движение мячу. В общем, в матче с немцами было тяжеловато. Но ничего – отбились, проявили бойцовские качества. Не пропустили и не потерпели поражения, а это отложится в сознании игроков плюсом.

– Наблюдая за матчем с немцами, у всех было мнение о том, что Сергей Ребров моделировал в нем именно игру в обороне.

– Моделировал. Он выставил пять защитников, игравших с самого начала первого тайма. Возможно, тренер пробовал, что из этого выйдет. Трудно сказать. Увидим по составу в следующем матче с поляками, тогда и будет ясно, что и как.

- В любом случае результат 0:0 можно расценивать как своеобразный подарок главному тренеру украинской сборной ко Дню рождения…

- Думаю, что да.