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Ребров: Мы провели продуктивный контрольный матч против топ-сборной
Наставник сине-желтых также поблагодарил болельщиков за поддержку
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал товарищеский поединок против Германии (0:0).
"Вчера мы провели продуктивный контрольный матч против топ-сборной. Спасибо украинским болельщикам за их мощную поддержку на стадионе и команде за эту игру!
Продолжаем нашу подготовку к ЕВРО восстановлением и переездом в Польшу на следующую игру", - написал Ребров в своем Instagram.
Следующий спарринг сине-желтые проведут с Польшей в Варшаве. Игра состоится 7 июня и начнется в 21:45.
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