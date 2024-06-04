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Ребров: Мы провели продуктивный контрольный матч против топ-сборной

Национальная сборная Украины

Наставник сине-желтых также поблагодарил болельщиков за поддержку

Ребров: Мы провели продуктивный контрольный матч против топ-сборной

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал товарищеский поединок против Германии (0:0).

"Вчера мы провели продуктивный контрольный матч против топ-сборной. Спасибо украинским болельщикам за их мощную поддержку на стадионе и команде за эту игру!

Продолжаем нашу подготовку к ЕВРО восстановлением и переездом в Польшу на следующую игру", - написал Ребров в своем Instagram.

Следующий спарринг сине-желтые проведут с Польшей в Варшаве. Игра состоится 7 июня и начнется в 21:45.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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