Ребров: Мы провели продуктивный контрольный матч против топ-сборной

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал товарищеский поединок против Германии (0:0).

"Вчера мы провели продуктивный контрольный матч против топ-сборной. Спасибо украинским болельщикам за их мощную поддержку на стадионе и команде за эту игру!

Продолжаем нашу подготовку к ЕВРО восстановлением и переездом в Польшу на следующую игру", - написал Ребров в своем Instagram.