Дулуб: Единственный, кто немного выпадал из игры в матче с Германией - это Мудрик

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал ничью сборной Украины с Германией (0:0) в товарищеском матче.

– Ваши впечатления от матча?

– Это была немножко нетоварищная игра. Я видел у обеих команд огромное желание победить. Стратегии были разные, но они отражали тенденции мирового футбола. Все играли на больших скоростях.

– Преимущество Германии во владении мячом в начале встречи доходило до 85%, в итоге составило что-то около 57-43%. Как Вам игра Украины без мяча?

– Двоякое впечатление. Прежде всего мне понравилась хорошая компактность. Единственное, что у нас не получалось – это быстрые переходы из обороны в атаку, потому что Германия очень грамотно действовала в защите, два их центрбека брали нападающего в бутерброд. Поэтому первая передача не доходила, были обрезки у Мудрика, Зинченко, и возникали опасности у ворот Украины.

– Удивились ли Вы схеме Украины с тремя центральными защитниками?

– Совсем не удивился. Если брать в целом, то это один из вариантов игры на Евро. Если мне не изменяет память, Ребров в 2017 году применял схему с тремя центральными в Динамо, и это у него довольно неплохо получалось. Это очень недооцененная система игры. Она не оборонительная, как многие думают, а при наличии классных крайних защитников атакующего плана она может превратится в ультраатакующую.

- Были ли для вас сюрпризы относительно стартового состава?

- Я думал, Довбик будет играть центрального нападающего со старта. Это единственное, что удивило. Но, наверное, сказалась усталость от сезона и ему просто дали отдохнуть. Его отсутствие, как и Судакова, стало одной из причин, что у Украины не получалась игра в атаке. Нарушились связки Цыганков-Довбик, Мудрик-Судаков.

- Кого вы видите лидером этой сборной Украины на поле?

- Чтобы кто не говорил, но Зинченко - это один из лидеров. Также я надеюсь, что будут играть Судаков, Ярмоленко. Возможно, Мудрик по-другому раскроется. Тот же Довбик должен стать лидером, 24 гола в Ла Лиге просто так не забиваются.

Чемпионаты мира и Европы интересны тем, что запасные игроки в первых матчах в конце концов становятся в дальнейшем звездами по разным причинам. Поэтому нет причин считать, что в командах лидеры - это постоянные игроки, будут выходить на первый план и другие футболисты.

- Были ли в сборной Украины игроки, которые выпадали в матче против Германии?

- Единственный, кто немного выпадал из игры - это Мудрик. От него всегда много ожидаешь, но вчера он не доводил контратаки до последней передачи. Также он терял мяч на своей половине поля. Игроки такого калибра не имеют права допускать таких ошибок.

Шапаренко точно не выпадал, просто он сыграл ниже ожидаемого, потому что в заключительных турах УПЛ - это был топовый игрок. Возможно, в матче против Германии он попал под давление, к которому не привык в матчах чемпионата Украины.

- Что скажете о Мудрике? Сразу вспоминается его проход в первом тайме, когда он не отдал на Яремчука в хорошей позиции, а пробил сам, но удар не получился.

- Двоякое впечатление. Мне кажется, Мудрика до сих пор угнетает его сумма трансфера. Все от него много хотят, как будто он сверхчеловек. Но он очень молодой и еще не сформированный футболист, который имеет феноменальную скорость и харизму. Если он попадет в благоприятные условия в Челси, то может вырасти в классного игрока.

Вчерашний момент? Более опытный игрок, как Ярмоленко, отдал бы Яремчуку на пустые ворота. Мудрику просто не хватило опыта, чтобы разобраться в моменте.