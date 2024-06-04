Белик: В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина

Бывший форвард сборной Украины и донецкого "Шахтера" Алексей Белик высказался относительно вратарского вопроса в национальной команде.

– Кто для вас самый полезный игрок сборной Украины в матче с Германией?

– Анатолий Трубин. Мы все знаем его уровень. Вот и в Нюрнберге он несколько раз спас нас. Хорошо, что у сборной Украины есть три хороших вратаря. В том, что Трубин прогрессирует – заслуга Лунина. В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина. Конкуренция всегда полезна.

– Кто у нас сейчас вратарь номер 1?

– Для меня это Андрей Лунин. Он играет в лучшей команде Европы – мадридском "Реале". Пусть Сергей Ребров на всех вратарей посмотрит в спаррингах и сделает правильный выбор.