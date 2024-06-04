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Белик: В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина
Конкуренция всегда полезна
realmadrid.com
Бывший форвард
– Кто для вас самый полезный игрок сборной Украины в матче с Германией?
– Анатолий Трубин. Мы все знаем его уровень. Вот и в Нюрнберге он несколько раз спас нас. Хорошо, что у сборной Украины есть три хороших вратаря. В том, что Трубин прогрессирует – заслуга Лунина. В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина. Конкуренция всегда полезна.
– Кто у нас сейчас вратарь номер 1?
– Для меня это Андрей Лунин. Он играет в лучшей команде Европы – мадридском "Реале". Пусть Сергей Ребров на всех вратарей посмотрит в спаррингах и сделает правильный выбор.
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