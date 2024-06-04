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Белик: В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина

Национальная сборная Украины
Обновлено

Конкуренция всегда полезна

Белик: В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина

realmadrid.com

Новина українською

Бывший форвард сборной Украины и донецкого "Шахтера" Алексей Белик высказался относительно вратарского вопроса в национальной команде.

– Кто для вас самый полезный игрок сборной Украины в матче с Германией?

– Анатолий Трубин. Мы все знаем его уровень. Вот и в Нюрнберге он несколько раз спас нас. Хорошо, что у сборной Украины есть три хороших вратаря. В том, что Трубин прогрессирует – заслуга Лунина. В том, что Куртуа такой топ – заслуга Лунина. Конкуренция всегда полезна.

– Кто у нас сейчас вратарь номер 1?

– Для меня это Андрей Лунин. Он играет в лучшей команде Европы – мадридском "Реале". Пусть Сергей Ребров на всех вратарей посмотрит в спаррингах и сделает правильный выбор.

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Украина Алексей Белик Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Анатолий Трубин
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
04.06.2024 в 19:46
Где у этого белика течёт?
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
04.06.2024 в 19:46
Где у этого белика течёт?
Ответить
0
0

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