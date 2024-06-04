Национальная сборная Украины
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Шевченко презентовал канцлеру Шольцу футболку сборной Украины. ФОТО
Канцлер посетил матч Германия - Украина
uaf.ua
В понедельник, 3 июня, в Нюрнберге состоялся товарищеский матч, в котором сборные Германии и Украины разошлись миром 0:0.
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Посетил матч и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
А перед матчем Шольц встретился с президентом УАФ Андреем Шевченко, и получил от легендарного экс-футболиста в подарок футболку сборной Украины.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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oda1979 (Запорожье)
04.06.2024 в 21:46
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