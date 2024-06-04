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Шевченко презентовал канцлеру Шольцу футболку сборной Украины. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Канцлер посетил матч Германия - Украина

Шевченко презентовал канцлеру Шольцу футболку сборной Украины. ФОТО

uaf.ua

Новина українською

В понедельник, 3 июня, в Нюрнберге состоялся товарищеский матч, в котором сборные Германии и Украины разошлись миром 0:0.

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Посетил матч и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

А перед матчем Шольц встретился с президентом УАФ Андреем Шевченко, и получил от легендарного экс-футболиста в подарок футболку сборной Украины.

Шевченко презентовал канцлеру Шольцу футболку сборной Украины. ФОТО - изображение 1
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Андрей Шевченко Украина Германия Олаф Шольц
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
04.06.2024 в 21:46
Два дурочка
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Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
04.06.2024 в 21:46
Два дурочка
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.06.2024 в 23:37
в тебе язик заплітається... хильнув стаканяру ?
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0
0
Morphyk7 (Черновцы)
04.06.2024 в 19:48
Шольфу?
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2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.06.2024 в 20:43
олац шольф
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0
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