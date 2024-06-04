Шевченко презентовал канцлеру Шольфу футболку сборной Украины. ФОТО

В понедельник, 3 июня, в Нюрнберге состоялся товарищеский матч, в котором сборные Германии и Украины разошлись миром 0:0.

Посетил матч и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

А перед матчем Шольц встретился с президентом УАФ Андреем Шевченко, и получил от легендарного экс-футболиста в подарок футболку сборной Украины.