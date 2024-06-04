  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко презентовал канцлеру Шольфу футболку сборной Украины. ФОТО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко презентовал канцлеру Шольфу футболку сборной Украины. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Канцлер посетил матч Германия - Украина

Шевченко презентовал канцлеру Шольфу футболку сборной Украины. ФОТО

uaf.ua

Новина українською

В понедельник, 3 июня, в Нюрнберге состоялся товарищеский матч, в котором сборные Германии и Украины разошлись миром 0:0.

Читайте такжеКонтрольный матч. Германия - Украина 0:0. Сине-желтые выдерживают бешеное давление Бундестим

Посетил матч и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

А перед матчем Шольц встретился с президентом УАФ Андреем Шевченко, и получил от легендарного экс-футболиста в подарок футболку сборной Украины.

Шевченко презентовал канцлеру Шольфу футболку сборной Украины. ФОТО - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Дулуб: Единственный, кто немного выпадал из игры в матче с Германией - это Мудрик
yellow-arrow
Ребров: Мы провели продуктивный контрольный матч против топ-сборной
yellow-arrow
Сергей Пучков: Ничья с Германией отложится у наших футболистов плюсом
Андрей Шевченко Украина Германия Олаф Шольц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости