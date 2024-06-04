Левченко: мы играли нижним блоком, но, ребята, мы играли с Германией, которая будет бороться за чемпионство на Евро

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко проанализировал игру национальной команды в товарищеском матче с Германией (0:0).

– В целом у меня нет негативных впечатлений от матча. Все, что мы могли сделать – мы сделали. Мы играли не первым номером, если посмотреть на нашу тактику. Но этот поединок дал много и положительных моментов, и таких, которые дали понимание, где нужно прибавлять.

Мы попробовали немного другую систему, где несколько игроков играли на немного других позициях. На Зинченко, который играл слева, когда защищались, и смещался в центр, когда атаковали, прикольно смотреть, как это происходит.

С другой стороны, я думаю, что для наших тренеров это был тест-кейс, где можно было проверить нескольких игроков, посмотреть, что нам делать, если мы встречаемся с командой, которая будет прессинговать, такими навалами набирать ход и делать много технико-тактических действий, как Германия вчера.

Я не вижу ужасных шагов. Некоторые эксперты говорят, что мы играли достаточно закрыто и низко – для меня это не является такой проблемой. Это вариативность, которая для нас очень важна. Если мы выйдем из группы, а я надеюсь, что выход из группы нам нужно ставить на первое место, то нам нужно уметь играть и первым, и вторым номером.

– Как раз хотел об этом уточнить, потому что многие болельщики, эксперты критиковали Реброва за робкий футбол. Что вы думаете по этому поводу?

– Я не могу понять, о какой критике может идти речь, когда ты играешь товарищеский матч. У тебя очень серьезный соперник, что бы мы ни говорили, и у тебя есть возможность проверить раз или два команду в другой схеме. Когда, как ни сейчас, проверять, как мы можем играть?

Для меня эта система не является полностью защитной. Да, мы играли с Зинченко слева, играли блоком 5-4-1, когда немцы атаковали. Но, ребята, мы играем с Германией, которая будет бороться за чемпионство на Евро. Скажем так: если бы мы открылись и побежали вперед, то было бы 0:3, тогда бы все сказали: "Да что мы играем в такой футбол, что нам забивают три гола?"

Поэтому для меня это такой логичный шаг, когда тренерский штаб прагматично смотрит на имеющихся у него игроков и пробует игроков, которые могут сыграть в разных ролях. Если Миколенко там не сыграет, то Зинченко может сыграть. Если он будет подключаться и развивать атаки, как во втором тайме после того, как адаптировался в первом, то это будет очень хорошо. Как провели матч Трубин и Цыганков, у нас есть Артем Довбик, который сейчас на коне, как вписались Бражко и Судаков – это супер!

Мы могли пропустить несколько голов – это да, но нам нужно отталкиваться от своих возможностей. И когда у тебя есть такие игроки и ты знаешь, что мы можем контролировать мяч, можем играть вперед на Мудрика, немного выше стать, то у нас есть вариативность – и мы можем от этого отталкиваться. Поэтому я не понимаю людей, критикующих тренерский штаб за то, что они пытаются сделать что-то другое и посмотреть, как мы можем играть с грандами.

Я не думаю, что мы будем играть так против Словакии или Румынии. Этот поединок лишь показывает, в какой еще системе мы можем играть – много примеров, когда мы играли с другими соперниками, и было много контроля мяча, перемещений, работы. Вчера я увидел, как наши ребята все играли как в атаке, так и в обороне – посмотрите на Цыганкова и Мудрика, которые отрабатывали и в защите, и в атаке. Для меня это нормальное дело.

– Вы сказали, что в этом матче были моменты, где можно улучшить. На что именно Реброву следует обратить внимание?

– Об этом уже говорил сам Ребров – я увидел, что где-то на 65-70 минутах у нас появился дисбаланс. Я увидел, что не все физически справились, потому что немцы прибавляли, мы немного подсели и уже не добегали. Потому я не знаю, насколько наша сборная физически может 90 минут отрабатывать против такого гранда, как Германия.

Я считаю, что нам нужно полностью убрать этот брак, который был в первом тайме, когда мы пытались выйти из защиты и было несколько ошибок. Это детали, но я не считаю, что нам нужно бить мяч вперед: вышли и побежали.

Проблема еще в том, что это первая игра вместе и против такого гранда. Я считаю, что нам нужно наладить связи между игроками. Будем говорить откровенно: у Зинченко нет практики, в первом тайме он "поплавал" чуть-чуть, а потом спокойно начал играть и очень хорошо сыграл, был "связным" между обороной и атакой. Было несколько ошибок в защите, которые чуть не привели к голу – я очень рад, что Трубин хорошо сыграл.

В общем, минусов всего несколько: физическая форма и эти ошибки, которые нужно просто убрать, чтобы не бежать позади поезда.