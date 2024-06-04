Бойко: Хватит уже этих третьих мест, на Евро можем выходить с первого

Экс-вратарь сборной Украины , высказался о шансах национальной команды на Евро-2024, где в нашей группе также будут Бельгия, Словакия и Румыния.

"Сборная Украины объективно должна выйти из группы. И не с третьего места, хватит этих третьих мест, чтобы на валидоле выходить. Вполне можем стать первыми. Сейчас у нас одна из самых сильных сборных в истории нашей страны. По силам обыграть Бельгию и другие топ-сборные.

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Не сказал бы, что Бельгия фаворит. У нас много ребят в АПЛ, у нас вратарь "Реала", у нас лучший бомбардир Ла Лиги, у нас игрок за 100 миллионов. Поэтому - почему нет, почему не первое место в группе", — сказал Бойко.

Напомним, что свой первый матч на турнире Украина проведет 17 июня против Румынии.