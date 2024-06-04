Белик: Мудрик, Цыганков и Довбик могут пробить любую оборону

Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик разобрал игру нашей команды в товарищеском матче с Германией (0:0).

– Схема нашей команды 5-4-1 удивила многих. Как вам такое тактическое построение?

– Я не был бы так категоричен: Сергей Ребров в спаррингах пробует разные варианты игры. К примеру, на чемпионате Европы, если Украина в матче с Бельгией поведет в счете 1:0, будет знать, как будет играть в 5 защитников. Дай Бог, и в плей-офф раунде, где будут сильные оппоненты, тоже нужно будет умело играть в обороне. Убежден, что наш тренерский штаб все проанализирует и смоделирует.

– Почему в первые 20 минут матча мы только и делали, что защищались? Лишь раз Мудрик убежал в контратаку.

– Мы не знаем, какой план на игру был у Сергея Реброва. И всегда следует помнить, что есть соперник. Как он играет, тоже важно. Сильно критиковать нашу сборную нельзя, это товарищеский матч, да еще и на поле сборной Германии.

– А что вам понравилось в игре нашей сборной?

– Я увидел, что у нас есть качественные футболисты как в атаке, так и в обороне. Мудрик, Цыганков и Довбик могут пробить любую оборону. С Румынией и Словакией у нас будет другая игра, где мы будем контролировать мяч гораздо больше, чем в Нюрнберге. Да и моментов создадим у чужих ворот больше. Мне кажется, мы имеем сильных крайних защитников – Конопля и Миколенко хороши в атаке. А схема 5-4-1 может легко трансформироваться в схему 4-3-3.

– Или информативная статистика этого поединка? Удары по воротам – 27-6, в створ ворот – 5-3?

– Цифры никогда не врут. Повторю, мы не знаем, какой план на игру выбрал тренерский штаб. Вряд ли мы хотели отвечать атакой на атаку немцев. Тяжело Бундестим оставить без мяча, когда там играют такие мастера, как Гюндоган и Виртц. Нам нужно стремиться играть как топовые сборные и отвечать им. Конечно, моменты у ворот Турбина хозяева создавали, но счет – 0:0. Из такой игры нужно извлечь пользу.

– Но и у нас тоже не все лидеры играли – Лунин, Миколенко, Судаков и Довбик не попали в стартовый состав…

- Да. Зато мы проверили возможности некоторых ребят, мало игравших в последнее время – Яремчук и Зинченко, например. Да и Степаненко весной мало играл в "Шахтере". Плюс возможности Сватка не мешает поверить в таком противостоянии.