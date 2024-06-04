Шандрук: Мудрик – точно сильнейший игрок для нашей сборной

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными Германии и Украины (0:0).

– Ваши впечатления от матча?

– На самом деле игра была неплохой, ведь Украина играла против топ-команды. Мне понравилось. Наша команда очень хорошо сыграла в тактическом плане, хотя большую часть матча была без мяча, но, наверное, так и планировалось.

– Преимущество Германии во владении мячом в начале встречи доходило до 85%, в итоге составило что-то около 57-43%. Как вам игра Украины без мяча?

– Это была очень важная фаза игры и Украина смогла вытерпеть. Возможно, порой мы играли слишком низко, но современный футбол иногда заставляет это делать.

– Удивились ли Вы схеме Украины с тремя центральными защитниками?

– Вряд ли сегодня можно кого-то чем-то удивить. Многие клубы и сборные практикуют различные схемы под соперника. Украина играла с тремя центральными защитниками, чтобы сбить атакующий потенциал соперника. Мы использовали наши быстрые фланги с Цыганковым и Мудриком.

– Что скажете о Мудрике? Сразу вспоминается его проход в первом тайме, когда он не отдал Яремчука в хорошей позиции, а пробил сам, но удар не получился.

– От Михаила давно ждут правильных решений и удачных передач. В сборной и "Челси" от него хотят большей результативности. Но нам нужно набраться терпения, потенциал у Мудрика очень серьезный. Это точно сильнейший игрок для нашей сборной.

- Были ли в сборной Украины игроки, выпадавшие в матче против Германии?

- В целом команда сыграла неплохо и ровно. Не было таких выпадавших игроков.

Возможно, у Шапаренко были определенные волнения, но видно было, что он очень старался. Он делал много беговой работы и в обороне, и в атаке. Я положительно оцениваю его игру.