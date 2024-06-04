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Забарный: Верю, что на Евро мы можем дойти даже до финала
Мы тоже надеемся
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Защитник
"Будут сюрпризы на Евро-2024, я думаю. Сейчас все команды сильные. Будет очень нелегко пройти нашу группу.
Для меня это Евро имеет большое значение. В 2020 году я был еще с позиции молодого игрока, а сейчас у меня есть опыт.
Очень жду Евро, чтобы показать все, что я могу. Не хочу загадывать, но я верю в нашу команду, и что мы можем даже до финала дойти", — сказал Забарный.
Напомним, что в своей группе сборная Украины сыграет на Евро-2024 с Румынией, Словакией и Бельгией.
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