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Трубин: Обменялись с Нойером футболками - это вратарь мирового уровня
Голкипер сборной Украины рассказал о матче с Германией
Фото: пресслужба УАФ
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал
"Неплохая получилась игра, но не идеальная. А так была отличная игра против отличного соперника, это один из фаворитов Евро. Нужно разобрать свою игру индивидуальную и командную. Из ударов выделю удар в штангу – хороший удар на неудобной высоте и с близкой дистанции. Как говорят, штанга – друг вратаря.
О чем общался с Нойером? Сказал ему, что он хорошо сыграл, потому что у нас были моменты и он спасал команду. Обменялись еще футболками. Он моим кумиром не был, но это вратарь мирового уровня", – сказал Трубин.
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