  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Трубин: Обменялись с Нойером футболками - это вратарь мирового уровня
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин: Обменялись с Нойером футболками - это вратарь мирового уровня

Национальная сборная Украины
Обновлено

Голкипер сборной Украины рассказал о матче с Германией

Трубин: Обменялись с Нойером футболками - это вратарь мирового уровня

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал результат товарищеского поединка с Германией (0:0).

"Неплохая получилась игра, но не идеальная. А так была отличная игра против отличного соперника, это один из фаворитов Евро. Нужно разобрать свою игру индивидуальную и командную. Из ударов выделю удар в штангу – хороший удар на неудобной высоте и с близкой дистанции. Как говорят, штанга – друг вратаря.

О чем общался с Нойером? Сказал ему, что он хорошо сыграл, потому что у нас были моменты и он спасал команду. Обменялись еще футболками. Он моим кумиром не был, но это вратарь мирового уровня", – сказал Трубин.

По теме
yellow-arrow
Забарный: Верю, что на Евро мы можем дойти даже до финала
yellow-arrow
Шандрук: Мудрик – точно сильнейший игрок для нашей сборной
yellow-arrow
На старт, внимание... марш! Как это происходило для сборной Украины на Евро
Украина Германия Мануэль Нойер Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости