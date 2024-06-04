Трубин: Обменялись с Нойером футболками - это вратарь мирового уровня

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал результат товарищеского поединка с Германией (0:0) .

"Неплохая получилась игра, но не идеальная. А так была отличная игра против отличного соперника, это один из фаворитов Евро. Нужно разобрать свою игру индивидуальную и командную. Из ударов выделю удар в штангу – хороший удар на неудобной высоте и с близкой дистанции. Как говорят, штанга – друг вратаря.

О чем общался с Нойером? Сказал ему, что он хорошо сыграл, потому что у нас были моменты и он спасал команду. Обменялись еще футболками. Он моим кумиром не был, но это вратарь мирового уровня", – сказал Трубин.