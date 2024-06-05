Забарный: С Германией немного пришлось попотеть, очень много оборонялись

Защитник сборной Украины Илья Забарный подвел итог товарищеского матча с Германией (0:0) .

– Ничья с хозяевами Евро – хороший результат?

– Да, была очень хорошая игра. Где-то много оборонялись, но все же, думаю, ничья заслуженная. Хороший матч для подготовки к Евро. Мне кажется это топ для футболистов, для всех.

Приятно видеть украинцев, много пришло людей. Я очень благодарен каждому, кто пришел, потому что каждый раз, когда ты выходишь играть за сборную, это невероятное ощущение, когда ты видишь наших людей. Все по этому скучают и вдохновляются этим.

– Играли в 5 защитников, это нетрадиционная схема для нас. Какая была установка перед игрой?

– Да, 5 защитников сегодня было, такая установка была. В принципе, восприняли это нормально. Все понимают, как мощно играют в атаке немцы, очень сложно против них играть. Испытали эту схему, для меня это хорошо.

Мы в атаке ничего не изменили, только при обороне плюс 1 игрок. А так, в принципе, схема сработала хорошо. Мы хорошо компактно оборонялись все вместе – и это дало нам ноль позади.

– Вообще тебе понравилась эта схема? Может, будем еще когда-нибудь так играть? Тебе она более комфортна или нет ли значения?

– Для меня нет разницы, мне комфортно и с 4, и с 5 защитниками. Я люблю этот футбол, и для меня комфортно играть.

– Терпели всю игру, потому что нужно было обороняться низким блоком. Насколько это тяжело было?

– Понимаешь, иногда так нужно делать, потому что уровень сборной Германии очень высокий, очень мощные игроки в атаке, и нужно всей командой обороняться. Но справились на отлично, я считаю.

– Слышал такое выражение Василия Стуса: "Терпи, терпи, терпець тебе шлифує"? Немножко нас отшлифовало это?

– Да, на самом деле сегодня немного пришлось попотеть. Очень много оборонялись, мало моментов было, чтобы выйти в атаку, очень сложно было. Но это хорошо, мы только собрались, все в разных кондициях, и сейчас нужно восстанавливаться. Я считаю, что провели очень хороший поединок, и главное, что смогли удержать счет.

– Мы довольно неплохо выбегали в контратаки. Как думаешь, чего не хватило для того, чтобы забить?

– Сложно сказать, чего не хватило. Я думаю, что все ребята отдали 100 процентов. Я понимаю, как сложно, когда атакующие игроки обороняются очень низко, и потом очень тяжело выбегать. И тем более, что нужно и завершать атаку, я понимаю, как это сложно.

И да, я не считаю, что чего-то не хватило. Это футбол, иногда нужно страдать атакующим игрокам. Когда уже нет сил, ты ничего не можешь поделать.

– Был момент, когда ты чуть не забросил в свои ворота.

– Да чего? Я не то, что не забросил, просто не хотел давать этот пас в створ специально, потому что сам понимаешь это опасно. Я думал давать Анатолию в руки, чтобы он забрал мяч, но когда такая ситуация, 100 процентов не нужно давать в створ, потому что в любой момент это может привести к голу.

Я спокойно отдавал в сторону ворот, потому что уже не доставал сыграть в поле, спокойно отдавал Толе и думал, что он успеет, но не успел – ничего страшного.

– Хотелось вам подарить Станиславовичу и на футбольном поле подарок? (Реброву в день игры исполнилось 50 лет – прим.)

– Да, конечно. Не каждый день у главного тренера день рождения и такая особенная дата. Конечно, хотелось не только Станиславовичу, но и всей Украине сделать что-то положительное. Но я считаю, что хорошо сыграли и положительный результат.