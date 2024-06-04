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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины прослушала лекцию о судействе на Евро-2024 и отправилась в Варшаву на матч с Польшей. ФОТО

Национальная сборная Украины

Команда в полном составе перебазировалась в Польшу

Сборная Украины прослушала лекцию о судействе на Евро-2024 и отправилась в Варшаву на матч с Польшей. ФОТО

Фото Дана Балашова - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня утром, 4 июня, сборная Украины провела завершающую тренировку на первом сборе на стадионе "Эльтерсдорф» в Эрлангене.

Сборники упражнялись в держании мяча, разделившись по тренерскому замыслу на две команды. Далее были игровые серии и прохождение станций с ударами по воротам.

После обеда сине-желтые встретились с управляющим директором УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти, который специально прибыл в расположение сборной Украины, чтобы рассказать тренерскому штабу и игрокам о судейских нововведениях на финальном турнире Евро-2024, в частности об усилении роли капитана, которому отныне рефери будет объяснять причину своих решений, если команда будет чувствовать такую необходимость. В то же время остальным игрокам настоятельно рекомендуют не подбегать к арбитру с претензиями, в противном случае есть риск получить предупреждение.

После этого национальная команда Украины покинула Германию, вылетев из аэропорта Нюрнберга в Варшаву, где 7 июня проведет товарищеский матч с Польшей.

На вечер в расписании сборной остались только ужин, восстановление и отдых. А уже завтра начнется второй тренировочный сбор сине-желтых перед Евро.

Сборная Украины прослушала лекцию о судействе на Евро-2024 и отправилась в Варшаву на матч с Польшей. ФОТО - изображение 1Сборная Украины прослушала лекцию о судействе на Евро-2024 и отправилась в Варшаву на матч с Польшей. ФОТО - изображение 2Сборная Украины прослушала лекцию о судействе на Евро-2024 и отправилась в Варшаву на матч с Польшей. ФОТО - изображение 3Сборная Украины прослушала лекцию о судействе на Евро-2024 и отправилась в Варшаву на матч с Польшей. ФОТО - изображение 4
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