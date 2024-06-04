На старт, внимание... марш! Как это происходило для сборной Украины на Евро

Фанаты и эксперты дают сдержанные прогнозы относительно будущего выступления сборной Украины (чтобы не сглазить), но очевидно, что под руководством Сергея Реброва собралось талантливое поколение. На бумаге у нас есть хороший потенциал – Андрей Лунин, Михаил Мудрик, Артем Довбик, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Анатолий Трубин, Илья Забарный и Руслан Малиновский представляют интересы клубов из топ-чемпионатов. Кто-то продемонстрировал себя феерично, кому-то повезло меньше, однако именно такая среда формирует класс и позволяет оценивать ситуацию в более жизнерадостных цветах.

Смесь из легионеров и лучших "упээловцев" работает, и теперь важно оправдать авансы. Никто не ждет, что Украина возьмет и выиграет титул (это что-то на уровне сказки), впрочем, вот спокойный выход из группы – то, что считается задачей-минимумом.

Матч с Румынией на многое ответит, поэтому мы решили вспомнить, как раньше стартовали на Евро.

Евро-2012, Украина – Швеция – 2:1. Перформанс Шевы

Оказавшись в квартете с Англией и Францией, мы понимали, что жизненно необходимо выложиться против Швеции – объективно более легкого соперника, хоть и со своими лидерами, способными нанести ответный удар. Наш состав не блистал многообразием, на 90 процентов был сформирован из "динамовцев" и "горняков", а по другую сторону баррикад – опытный Андреас Гранквист, крутой Ким Чельстрем (один из лучших ассистентов Лиги 1) и праймовый Златан Ибрагимович.

Собственно, двое последних скандинавов и организовали гол. На 52-й минуте "выпал" фланг нашей обороны (из-за явного нарушения против Евгения Селина; очень странно, что боковой и главный арбитры тогда закрыли на это глаза), через мгновение Чельстрем получил мяч и сразу адресовал его Ибре.

И это было обидно, ведь команда Олега Блохина выглядела перспективно – создала ряд хороших моментов и пыталась навязать свои правила. И, к счастью, активность со стороны "желто-синих" окупилась – за дело взялся Андрей Шевченко.

Не сказать, что легендарный нападающий провел удачный сезон 2011/12 – пропустил добрую часть из-за травм, поэтому записал только 6+3. До Евро-2012 тренерский штаб манипулировал вариантами в линии атаки (свои шансы имели Девич, Милевский и Селезнев), однако накануне встречи никто не сомневался, что в дебюте должен появиться Шева. Домашний ЧЕ, культовый игрок современности – словом, выбор логичен.

Как итог, огромный опыт помог кардинально изменить ход поединка. Буквально через три минуты после результативного действия гостей Андрей Николаевич отреагировал на передачу, исполненную Ярмоленко, а еще через пять – на навес Евгения Коноплянки.

Картина резко запестрела яркими красками – Украина оформила три зачетных балла и с умеренным оптимизмом приступила к подготовке матча с Францией; жаль, что в дальнейшем настроение испортили ливень в Донецке и ошибка арбитра Виктора Кашшаи. Было понятно, что мы вряд ли бросим вызов грандам, но все равно осталось ощущение недосказанности.

Евро-2016, Германия – Украина – 2:0. Гроза перед землетрясением

Это как раз тот случай, когда целый турнир хочется вычеркнуть из памяти. Драка в Классическом между Андреем Ярмоленко и Тарасом Степаненко сказалась на атмосфере в раздевалке, а замена Александра Заварова Андреем Шевченко внесла беспорядок в тренерский штаб.

В будущем Шева оправдал свое пребывание у руля национальной команды, однако в 2016-м Андрей Павелко, тогдашний президент УАФ, соответствующими пертурбациями подорвал авторитет Михаила Фоменко. Несмотря на то, что сборники обещали не оконфузиться во Франции, из лагеря доходили не лучшие новости – достаточно того, что тренировочным процессом оперировал тот же Андрей Николаевич.

Поэтому, когда Украина бодро побежала против "манншафт", многие удивились. Неужели все конфликты действительно улажены? Сложилось впечатление, что футболистам было принципиально важно доказать болельщикам, что все нормально.

Германия хоть и вышла вперед, – на 19 минуте Шкодран Мустафи "отклеился" от Сергея Сидорчука и головой вогнал мяч в ворота, – но и мы создали несколько отличных моментов. Нойера побеспокоил Евгений Хачериди, а момент Ярмоленко-Коноплянки вообще должен был восстановить паритет на табло. Андрей совершил тонкую передачу на левый фланг, "отрезал" защитников "бундестим", а Евгений пробил мимо Мануэля – соперника спасла своевременная реакция Джерома Боатенга.

Подвох Ярослава Ракицкого и наш гол из офсайда послужили тревожным звоночком – больше немцы подобных поблажек не дали. Андрей Пятов изрядно попотел, чтобы избежать разгрома, и второй раз пропустил в самом конце – на 90+2 Бастиан Швайнштайгер откликнулся на пас Месута Озила и "прошил" украинца.

Казалось бы, мы сцепились с грозным оппонентом, точно не опозорились, а впереди – Северная Ирландия и Польша. Почему не добавить? Зато проигрыш, где не хватило немного для благоприятного счета, надломил, вызвал излишнюю нервозность и вспомнил еще достаточно свежие обиды. Как следствие, состоялись унижения с британцами (0:2), вылет первыми с Евро (притом, что обновленный формат предусматривал плей-офф даже для тех, кто занял третью строчку группы), да и на "десерт" – 0:1 от Польши. Ноль забитых, пять пропущенных и боль на душе.

Евро-2020, Нидерланды – Украина – 3:2. Небезнадежное поражение

В 2019-м "желто-синие" выдали сверхубедительную квалификацию – набрали 20 очков, финишировали лидерами (опередили Португалию на 3 пункта) и ни разу не уступили. Когда стало известно, что чемпионат Европы-2020 будет перенесен на следующий год из-за ковида, наша аудитория даже опасалась, сможет ли Андрей Шевченко подвести сборную в такой же хорошей форме.

Если честно, где-то Украина потеряла – вспомните, как Андрей Николаевич начал отборочный цикл к ЧМ-2022 (ничья с Францией – классно, а вот 1:1 против Финляндии и Казахстана были встречены с хорошей порцией критики). Тем не менее, считалось, что команда получила желанную стабильность, стала более гибкой и не "сыпалась" под давлением первого попавшегося топа.

И вот матч с Нидерландами наглядно подтвердил вышеуказанные тезисы – несмотря на то, что после перерыва "оранжевые" дважды побеспокоили Георгия Бущана (постарались Вейналдум и Вегхорст), подопечные Шевченко не опустили голову и вскоре были вознаграждены. На 75 минуте Ярмоленко сместился ближе к штрафной и нанес дальний удар – по идеальной траектории мяч залетел в левый верхний угол от Мартена Стекеленбурга. Шикарное исполнение и ноль шансов для вратаря.

Через несколько минут представитель "Аякса" снова достал круглого из сетки – на этот раз Руслан Малиновский навесил прямо на Романа Яремчука, нападающему, который на полкорпуса опередил защитника, осталось только кивнуть.

Жаль, что нам не удалось удержать 2:2 (праздник испортил Дензел Дюмфрис), но после финального свистка не возникло ощущения, что все пропало, и Украина не придет в себя, как это прослеживалось в 2016-м. В конце концов, ожидания оправдались – с некоторыми нервами, но разобрались с Северной Македонией (2:1; если бы Малиновский был точнее во время пенальти), а поражение австрийцам (0:1) не лишило возможности оказаться в плей-офф. Да, пришлось ждать, чтобы произошел нужный сценарий, однако в борьбе со Швецией (2:1) игроки компенсировали весь негатив и по делу отобрались в четвертьфинал. А там – Англия, с которой невероятно тяжело.