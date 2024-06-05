Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вирт: С Польшей будет совсем другой футбол в исполнении нашей сборной
Экс-игрок сине-желтых - о спаррингах команды
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт поделился впечатлениями от товарищеского матча украинской команды с Германией (0:0).
– Надо было находиться внутри коллектива, чтобы владеть информацией, почему наш рулевой Сергей Ребров взял на вооружение тактическую схему 5-4-1. Не исключено, что хотел убедиться, умеем ли мы надежно обороняться против нового амбициозного поколения немецкой сборной, а может, уже проверял некоторые настройки в предстоящем поединке с кем-то из топов после выхода из группы.
– Не рано, ведь у нас довольно квалифицированные оппоненты в группе и заставить их сойти с дистанции будет очень сложно?
– У украинской сборной – немалый потенциал, и если она сыграет в свою силу, то проблем с выходом не должно быть. Вот и в Нюрнберге итоговым результатом больше остался доволен Сергей Ребров, чем его немецкий коллега. Гости сохранили свои владения нетронутыми, лучшим игроком матча был наш вратарь Анатолий Трубин.
– Кажется, украинцы играли так, лишь бы только не пропустить, хотя по подбору исполнителей могли действовать более агрессивно.
– Скорее всего, настройка была именно на игру вторым номером. Хотя, согласен, переход к наступательным операциям должен был быть более качественным. Конечно, над этим надо поработать, особенно над последним пасом. Все же, склоняюсь к тому, что уже в следующем спарринге - с поляками 7 июня будет совсем другой футбол в исполнении наших ребят. На мой взгляд, именно после поединка в Варшаве можно будет сказать, насколько конкурентоспособными будут украинцы на Евро-2024, - сказал Вирт.
Популярное сейчас
- Шахтер, вероятно, не будет продлевать контракт с Ракицким
- Арсенал готов летом продать Зинченко, - СМИ
- Ман Сити начал беспрецедентный судебный иск против АПЛ. Клуб обвиняет лигу в дискриминации
- Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
Комментарии 1