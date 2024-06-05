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Вирт: С Польшей будет совсем другой футбол в исполнении нашей сборной

Национальная сборная Украины

Экс-игрок сине-желтых - о спаррингах команды

Вирт: С Польшей будет совсем другой футбол в исполнении нашей сборной

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

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Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт поделился впечатлениями от товарищеского матча украинской команды с Германией (0:0).

– Надо было находиться внутри коллектива, чтобы владеть информацией, почему наш рулевой Сергей Ребров взял на вооружение тактическую схему 5-4-1. Не исключено, что хотел убедиться, умеем ли мы надежно обороняться против нового амбициозного поколения немецкой сборной, а может, уже проверял некоторые настройки в предстоящем поединке с кем-то из топов после выхода из группы.

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– Не рано, ведь у нас довольно квалифицированные оппоненты в группе и заставить их сойти с дистанции будет очень сложно?

– У украинской сборной – немалый потенциал, и если она сыграет в свою силу, то проблем с выходом не должно быть. Вот и в Нюрнберге итоговым результатом больше остался доволен Сергей Ребров, чем его немецкий коллега. Гости сохранили свои владения нетронутыми, лучшим игроком матча был наш вратарь Анатолий Трубин.

– Кажется, украинцы играли так, лишь бы только не пропустить, хотя по подбору исполнителей могли действовать более агрессивно.

– Скорее всего, настройка была именно на игру вторым номером. Хотя, согласен, переход к наступательным операциям должен был быть более качественным. Конечно, над этим надо поработать, особенно над последним пасом. Все же, склоняюсь к тому, что уже в следующем спарринге - с поляками 7 июня будет совсем другой футбол в исполнении наших ребят. На мой взгляд, именно после поединка в Варшаве можно будет сказать, насколько конкурентоспособными будут украинцы на Евро-2024, - сказал Вирт.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.06.2024 в 09:18
Найкращим гравцем був Циганков, це настільки очевидно, що аж соромно чути інше.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.06.2024 в 09:18
Найкращим гравцем був Циганков, це настільки очевидно, що аж соромно чути інше.
Ответить
0
0

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