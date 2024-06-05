Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров: Извинился перед Шапаренко за то, что не выпускал его в последних матчах
Наставник сине-желтых высказался относительно игры хавбека
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру Николая Шапаренко в товарищеской игре с Германией (0:0).
Напомним, хавбек впервые вышел в основе сине-желтых с 14 июня 2022 года и провел на поле 73 минуты.
– О Николае Шапаренко хотелось бы поговорить. Он впервые после долгой травмы сыграл со стартовых минут в сборной. Как прокомментируете его игру?
– Вообще я извинился перед Николаем, потому что в последних играх он уже готов был выйти на замену, но мы забивали голы и меняли свое решение. Поэтому сейчас он заслужил это место в основном составе. Считаю, он очень помог команде и, как все, подготовился к Евро, - сказал Ребров в интервью пресс-службе УАФ.
Популярное сейчас
- "Хочу играть в Европе", - Кащук заявил, что летом покидает Шахтер
- Гендир Черноморца: Брагару, Кузык, Путря и пять молодых игроков покинули команду
- Отбор Евро-2025. Женская сборная Украины с двумя красивейшими голами снова играет вничью с Уэльсом
- Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО