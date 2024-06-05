Ребров: Извинился перед Шапаренко за то, что не выпускал его в последних матчах

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру Николая Шапаренко в товарищеской игре с Германией (0:0).

Напомним, хавбек впервые вышел в основе сине-желтых с 14 июня 2022 года и провел на поле 73 минуты.

– О Николае Шапаренко хотелось бы поговорить. Он впервые после долгой травмы сыграл со стартовых минут в сборной. Как прокомментируете его игру?

– Вообще я извинился перед Николаем, потому что в последних играх он уже готов был выйти на замену, но мы забивали голы и меняли свое решение. Поэтому сейчас он заслужил это место в основном составе. Считаю, он очень помог команде и, как все, подготовился к Евро, - сказал Ребров в интервью пресс-службе УАФ.