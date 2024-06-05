  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0

Национальная сборная Украины

Евро-2024 - прямо по курсу

Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Александр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина начала подготовку к чемпионату Европы-2024. В понедельник, третьего июня, команда Сергея Реброва провела спарринг с хозяевами будущего турнира немцами. Игра получилась чрезвычайно сложной для украинцев – но иначе и быть не могло.

За матчем вживую наблюдал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Галерея его фоторабот – ниже.

Фотогалерея

Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 1Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 2Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 4Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 5Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 6Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 7Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 8Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 9Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 10Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 3Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 1Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 2Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 3Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 4Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 5Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 6Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 7Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 8Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 9Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 10Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 1Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 2Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 3Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 4Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 5Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 6Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 7Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 8Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 9Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 10Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 1Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 2Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 3Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 4Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 5Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 6Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 7Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 8Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 9Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 10Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 1Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 2Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 3Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 4Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 1Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 5Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 6Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 7Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 8Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 9Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 10Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 1Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 2Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 3Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 6Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 7Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 8Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 9Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 5Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 4Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 1Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 2Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 3Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0 - фото 4
По теме
yellow-arrow
Сваток: В матче с Германией результат не стоял на первом месте
yellow-arrow
Бущан и Лунин сыграют по контрольному матчу
yellow-arrow
Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
фото
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости