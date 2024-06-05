Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0

Украина начала подготовку к чемпионату Европы-2024. В понедельник, третьего июня, команда Сергея Реброва провела спарринг с хозяевами будущего турнира немцами. Игра получилась чрезвычайно сложной для украинцев – но иначе и быть не могло.

За матчем вживую наблюдал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Галерея его фоторабот – ниже.

Фотогалерея