Национальная сборная Украины
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Испытание топ-соперником. ФОТОрепортаж с матча Германия - Украина 0:0
Евро-2024 - прямо по курсу
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украина начала подготовку к чемпионату Европы-2024. В понедельник, третьего июня, команда Сергея Реброва провела спарринг с хозяевами будущего турнира немцами. Игра получилась чрезвычайно сложной для украинцев – но иначе и быть не могло.
За матчем вживую наблюдал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Галерея его фоторабот – ниже.
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